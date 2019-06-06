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51-летняя «сибирская ведьма» из «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Несмотря на то, что Елена Голунова позиционирует себя ведьмой и утверждает, что может общаться с мертвыми, ей не чужды обычные человеческие радости. 6 июня звезда мистического шоу вышла замуж!
 Елена Голунова
 Елена Голунова

Одна из самых загадочных финалисток шоу «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова запомнилась зрителям своим мрачным образом и довольно тяжелым характером. 

Впрочем, в последние месяцы в соцсетях «сибирской ведьмы» стали все чаще появляться фотографии, на которых она позирует с роскошными букетами и... мужчиной. 

Как оказалось, уже долгое время Голунова состоит в отношениях. Имя возлюбленного ясновидящая скрывает. 

 
 

6 июня в микроблоге Елены появились свадебные фото — в этот день 51-летняя женщина вышла замуж за своего избранника. 

«Счастье возможно в любом возрасте! Главное, никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет. Будьте счастливы, находите свои половинки и радуйтесь жизни! Пусть удача сопутствует вам во всем. Пусть всегда процветают любовь, уважение друг к другу и никогда не рушатся надежды!» — написала под одним из кадров знаменитая новобрачная. 

Напомним, Елена Голунова — мать ведущего «Дома-2» Влада Кадони. Кроме Влада у женщины есть еще два сына от второго брака — Дмитрий и Лев. 

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06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Влад Кадони

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