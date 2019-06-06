Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В честь годовщины Ксения Дели впервые показала видео со свадьбы с египетским миллиардером

В 2016-м Ксения Дели вышла замуж за Оссама Фати Рабаха аль-Шарифа. Все то время модель не делилась снимками с роскошного торжества. Впрочем, недавно знаменитость показала фолловерам небольшую часть своей свадьбы. 
Ксения Дели
Ксения Дели с мужем

После расставания с Егором Кридом Ксения Дели стала встречаться с состоятельным мужчиной, который был старше ее более, чем на 30 лет. 

Невероятным удивлением для общественности стала скорая свадьбы модели с миллиардером — Ксения стала женой Оссама 4 июня 2016 года.

Дели предпочитает не афишировать отношения с супругом. В ее микроблоге довольно редко появляются кадры с мужем — так же как и снимки 10-месячной дочери Анастасии.

Недавно, в честь третьей годовщины свадьбы, знаменитость все же решила поделиться с фолловерами небольшими видео-фрагментами своей свадьбы.

«Поздравляю нас с трехлетним юбилеем... и не только», — загадочно подписала видео модель. Уж не на вторую беременность намекнула Ксения?

Пользователи Сети поздравили Дели и ее супруга с кожаной свадьбой. «Видно, что вы очень счастливы, и это здорово!», «Муж в вас невероятно влюблен», «Какая же вы искренняя и светлая пара! Счастья вам», — прокомментировали видео подписчики.  

Перейти к обсуждению 5


06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ксения Дели

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Обожаю ее ,не вызывает ни она ни этот брак никакого негатива ,Счастья им !!!

  • Папа Ксении по моему моложе муденька, очень красивая девушка, не устаял седовласый похотливый дядька, в дочки ему годится.

  • Прям как представлю как он ее всю облизывает, как она с таким пожилым то в пастель ложится.

  • Очень красивая нежная девушка.

  • Какой он дедушка прямо на 6 фото

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.