В честь годовщины Ксения Дели впервые показала видео со свадьбы с египетским миллиардером

В 2016-м Ксения Дели вышла замуж за Оссама Фати Рабаха аль-Шарифа. Все то время модель не делилась снимками с роскошного торжества. Впрочем, недавно знаменитость показала фолловерам небольшую часть своей свадьбы.

Ксения Дели с мужем

После расставания с Егором Кридом Ксения Дели стала встречаться с состоятельным мужчиной, который был старше ее более, чем на 30 лет.

Невероятным удивлением для общественности стала скорая свадьбы модели с миллиардером — Ксения стала женой Оссама 4 июня 2016 года.

Дели предпочитает не афишировать отношения с супругом. В ее микроблоге довольно редко появляются кадры с мужем — так же как и снимки 10-месячной дочери Анастасии.

Недавно, в честь третьей годовщины свадьбы, знаменитость все же решила поделиться с фолловерами небольшими видео-фрагментами своей свадьбы.



«Поздравляю нас с трехлетним юбилеем... и не только», — загадочно подписала видео модель. Уж не на вторую беременность намекнула Ксения?

1 2 3 ... 10 Ксения Дели поделилась видео со своей свадьбы с египетским миллиардером

Пользователи Сети поздравили Дели и ее супруга с кожаной свадьбой. «Видно, что вы очень счастливы, и это здорово!», «Муж в вас невероятно влюблен», «Какая же вы искренняя и светлая пара! Счастья вам», — прокомментировали видео подписчики.