В честь годовщины Ксения Дели впервые показала видео со свадьбы с египетским миллиардером

После расставания с Егором Кридом Ксения Дели стала встречаться с состоятельным мужчиной, который был старше ее более, чем на 30 лет.
Дели предпочитает не афишировать отношения с супругом. В ее микроблоге довольно редко появляются кадры с мужем — так же как и снимки 10-месячной дочери Анастасии.
Недавно, в честь третьей годовщины свадьбы, знаменитость все же решила поделиться с фолловерами небольшими видео-фрагментами своей свадьбы.
«Поздравляю нас с трехлетним юбилеем... и не только», — загадочно подписала видео модель. Уж не на вторую беременность намекнула Ксения?
Пользователи Сети поздравили Дели и ее супруга с кожаной свадьбой. «Видно, что вы очень счастливы, и это здорово!», «Муж в вас невероятно влюблен», «Какая же вы искренняя и светлая пара! Счастья вам», — прокомментировали видео подписчики.