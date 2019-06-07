Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

С конца прошлого года идут судебные разбирательства Александра Головина и Светланы Белогуровой. Недавно суд все же признал актера отцом двухлетней дочери его бывшей возлюбленной.

Светлана Белогурова и Александр Головин

В последние дни 2018-го в СМИ появилась информация о том, что у 30-летнего актера Александра Головина обнаружилась внебрачная дочь.

Как оказалось, с матерью двухлетней девочки по имени Оливия, гримершей Светланой Белогуровой, Александр недолго встречался во время съемок фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы».

По словам Белогуровой, Головин знал о ее беременности и даже финансово ей помогал после рождения дочери.

Светлана Белогурова с дочерью Оливией

Впрочем, в скором времени мужчина перестал выходить на связь с матерью своего ребенка. У Александра появились сомнения, что он является отцом девочки.

Тогда Светлана обратилась в суд, чтобы официально установить отцовство и потребовать алименты со звезды.

6 июня Щелковский городской суд Московской области на основании проведенного ДНК-теста признал Головина отцом Оливии Белогуровой, передает портал Super.



1 2 3 ... 10 Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Теперь Александру предстоит познакомиться с малышкой, а также, наконец, начать оказывать ей материальную помощь.