Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

С конца прошлого года идут судебные разбирательства Александра Головина и Светланы Белогуровой. Недавно суд все же признал актера отцом двухлетней дочери его бывшей возлюбленной. 
Александр Головин
Светлана Белогурова и Александр Головин

В последние дни 2018-го в СМИ появилась информация о том, что у 30-летнего актера Александра Головина обнаружилась внебрачная дочь

Как оказалось, с матерью двухлетней девочки по имени Оливия, гримершей Светланой Белогуровой, Александр недолго встречался во время съемок фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». 

По словам Белогуровой, Головин знал о ее беременности и даже финансово ей помогал после рождения дочери.

Светлана Белогурова с дочерью Оливией
Светлана Белогурова с дочерью Оливией

Впрочем, в скором времени мужчина перестал выходить на связь с матерью своего ребенка. У Александра появились сомнения, что он является отцом девочки. 

Тогда Светлана обратилась в суд, чтобы официально установить отцовство и потребовать алименты со звезды. 

6 июня Щелковский городской суд Московской области на основании проведенного ДНК-теста признал Головина отцом Оливии Белогуровой, передает портал Super.

Теперь Александру предстоит познакомиться с малышкой, а также, наконец, начать оказывать ей материальную помощь. 

Перейти к обсуждению 3


07 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Александр Головин

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Любишь любиться без предохранения, люби и алименты платить. Старая поговорка

  • Кто это? На фото неприятный тип

  • там и без теста ДНК видно, кто отец малышки. Некрасивый поступок со стороны новоявленного папаши

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.