Суд признал Александра Головина отцом ребенка Светланы Белогуровой

В последние дни 2018-го в СМИ появилась информация о том, что у 30-летнего актера Александра Головина обнаружилась внебрачная дочь.
По словам Белогуровой, Головин знал о ее беременности и даже финансово ей помогал после рождения дочери.
Впрочем, в скором времени мужчина перестал выходить на связь с матерью своего ребенка. У Александра появились сомнения, что он является отцом девочки.
6 июня Щелковский городской суд Московской области на основании проведенного ДНК-теста признал Головина отцом Оливии Белогуровой, передает портал Super.
Теперь Александру предстоит познакомиться с малышкой, а также, наконец, начать оказывать ей материальную помощь.