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Беременная Маргарита Симоньян была госпитализирована с угрозой выкидыша

На днях главный редактор Russia Today была в срочном порядке доставлена в больницу после неприятного разговора с оппозиционеркой Любовью Соболь, подкараулившей ее в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Громкий инцидент произошел 6 мая в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 39-летняя Маргарита Симоньян — главред Russia Today — была приглашена для участия в программе «Все сложно». Но вместо встречи с Алексеем Венедиктовым ей пришлось побеседовать с Любовью Соболь, юристом Фонда борьбы с коррупцией. 

Как выяснилось, 31-летняя оппозиционерка подкараулила главного редактора, чтобы получить комментарии о новом расследовании Алексея Навального. Однако Симоньян отказалась отвечать без предварительной договоренностью с пресс-службой канала. 

По сообщениям СМИ, Соболь продолжила настаивать, несмотря на вежливый отказ Симоньян. Главному редактору Russia Today пришлось сделать замечание и попросить не давить на нее — важно помнить, что 39-летняя Маргарита находится на 18-й неделе беременности. 

Однако настойчивую оппозиционерку это не остановило. Неизвестно, что произошло между женщинами, но эфир был сорван, а Симоньян доставлена в больницу.

«Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?» — уточнила женщина в интервью Интерфаксу. 

По мнению Маргариты Симоньян, своим поведением Соболь пыталась «набить очки» перед грядущими выборами в Мосгордуму. «Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — поделилась госпитализированная Симоньян в своем Твиттере. 

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    Марагрита Симоньян возглавляет телеканала Russia Today с 2005 года. На фото: с Аленой Хмельницкой
    Смотреть галерею

Пока врачи внимательно наблюдают за состоянием супруги Тиграна Кеосаяна — на этом сроке беременности велика угроза выкидыша.

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07 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев, Михаил Метцель, Владимир Смирнов/ТАСС, Вова Жабриков/URA.RU/TASS, Instagram
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Маргарита Симоньян

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • какой цирк. каждый, кто видел видеозапись, знает, что никто ее не харрасил. сейчас просто удобно говорить, мол, довели. неприятная женщина на зарплате.

  • Как бы там ни было, здоровья ребенку! Страшно терять детей, пусть даже еще и не рождённых...

  • Неприятная.

  • Жуткая баба, никогда не забуду, как она готовила бобра (!) и рассказывала рецепт. Брррр

  • Утром на одном из новостных порталов была инфа, что гжа Симоньян отказалась отвечать на вопросы и заявила, что Соболь ей "неприятна". Это корректное и этичное поведение?!

  • Какая же она неопрятная дама..

  • Гость

    какой цирк. каждый, кто видел видеозапись, знает, что никто ее не харрасил. сейчас просто удобно говорить, мол, довели. неприятная женщина на зарплате.

    Любой человек знает, что беременные все воспринимают острее и эмоциональнее. Поэтому, отношение к ним должно быть бережнее. Но, вам цирк будет везде, вам же весело. Разбираться никто не мешает после родов, хоть обхарраситесь.

  • Гость

    Любой человек знает, что беременные все воспринимают острее и эмоциональнее. Поэтому, отношение к ним должно быть бережнее. Но, вам цирк будет везде, вам же весело. Разбираться никто не мешает после родов, хоть обхарраситесь.

    Ну так сидела бы в декрете раз такая чувствительная

  • Не понимаю Кеосаяна, Хмельницкая такая красавица, а здесь ни красоты, ни большого ума.

  • Гость

    Неприятная.

    Зато Соболь такая милашка.....

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