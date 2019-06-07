Беременная Маргарита Симоньян была госпитализирована с угрозой выкидыша

На днях главный редактор Russia Today была в срочном порядке доставлена в больницу после неприятного разговора с оппозиционеркой Любовью Соболь, подкараулившей ее в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Громкий инцидент произошел 6 мая в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 39-летняя Маргарита Симоньян — главред Russia Today — была приглашена для участия в программе «Все сложно». Но вместо встречи с Алексеем Венедиктовым ей пришлось побеседовать с Любовью Соболь, юристом Фонда борьбы с коррупцией.



Как выяснилось, 31-летняя оппозиционерка подкараулила главного редактора, чтобы получить комментарии о новом расследовании Алексея Навального. Однако Симоньян отказалась отвечать без предварительной договоренностью с пресс-службой канала.

По сообщениям СМИ, Соболь продолжила настаивать, несмотря на вежливый отказ Симоньян. Главному редактору Russia Today пришлось сделать замечание и попросить не давить на нее — важно помнить, что 39-летняя Маргарита находится на 18-й неделе беременности.



Однако настойчивую оппозиционерку это не остановило. Неизвестно, что произошло между женщинами, но эфир был сорван, а Симоньян доставлена в больницу.

«Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?» — уточнила женщина в интервью Интерфаксу.



По мнению Маргариты Симоньян, своим поведением Соболь пыталась «набить очки» перед грядущими выборами в Мосгордуму. «Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — поделилась госпитализированная Симоньян в своем Твиттере.

1 2 3 ... 8 Марагрита Симоньян возглавляет телеканала Russia Today с 2005 года. На фото: с Аленой Хмельницкой

Пока врачи внимательно наблюдают за состоянием супруги Тиграна Кеосаяна — на этом сроке беременности велика угроза выкидыша.

