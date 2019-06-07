Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ирина Шейк сняла помолвочное кольцо

Последние пару недель в Сети активно обсуждают расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. На днях топ-модель не оставила сомнений в правдивости этих слухов, появившись на публике без помолвочного кольца.

6 июня папарацци засняли Ирину Шейк во время прогулки с двухлетней дочерью Леа. Топ-модель была одета в темные джинсы и водолазку.

Ирина старалась закрыть левую руку правой, но ей все равно не удалось скрыть отсутствие помолвочного кольца.

Речь идет об украшении с изумрудом, которое Купер преподнес Шейк в 2016 году. Поклонники сразу отметили, что этот драгоценный камень является символом надежды и мудрости. Изумруд часто называют «камнем счастливой любви», а потому ни у кого не было сомнений, что дело идет к свадьбе. Увы, этого торжества мы так и не дождались.

По информации издания People, Шейк и Купер все же расстались и сейчас находятся на этапе обсуждения опеки над дочерью. Ни ту, ни другую информацию официальные представители селебов пока не подтвердили.

На днях стало известно, что Шейк съехала из дома своего жениха. Многие посчитали это знаком того, что отношениям пары пришел конец. Некоторые винят в этом Леди Гагу, с которой Купер сыграл в фильме «Звезда родилась». Впрочем, сама певица настойчиво отрицает подобные слухи.

Перейти к обсуждению 10


07 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер, Ирина Шейк, Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк, Леди Гага

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бывает. Сначала нужно жениться, потом рожать, а не наоборот. За рубежом, конечно, сожительство приравнено к браку, но, все же, ситуация с детьми рожденными в браке со стороны выглядит иначе.

  • Она и с Купером без кольца ходила

  • Золотое платье на фото, наверное, дорогое, а лямки пришиты криво.

  • Очень жаль. Такая милая девочка у них, видно что привязана как к отцу так и к матери. Еще один ребенок остался без полноценной семьи.

  • И что гарантирует брак? Что чувства будут всю жизнь? Брак нужен теткам, которые боятся остаться с голой ж... А Ире чего боятся? Она сама при деньгах

  • Ира самая красивая женщина в мире, она БОГИНЯ!!! Купер даже не симпатичный. Как раз Гага ему и пара, та вообще страшко

  • Слишком много из себя воображают эти Голливудские звезды, у Купера ЧСВ наверняка до небес, а кровь то у всех красная...так что Ирине удачи, ей бы больше бизнесмен подошел, а не этот звездун

  • Думаю у Купера непростой характер, он давно популярен , поклонников полно. А Ирине наверно тяжело общаться с иностранцем, другое детство, другой родной язык, традции, это требует от пары много вкладываться в отношения.

  • Эта Шейк всегда с таким пресным лицом,как буд-то вагоны разгружала.Мне кажется,что она неинтересная и нудная тётка,поэтому с ней и не интересно мужчинам.За красивой обложкой должно быть что-то ещё помимо внешности

  • Она сама сняла кольцо, а потом ходила и старалась закрыть руку? Вечно навыдумывают чудес. Ничего она не закрывала. Что ей скрывать-то? Ну послала мужика за какие-то его художества, кольцо сняла, что тут ужасного?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.