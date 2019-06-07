Ирина Шейк сняла помолвочное кольцо

Последние пару недель в Сети активно обсуждают расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. На днях топ-модель не оставила сомнений в правдивости этих слухов, появившись на публике без помолвочного кольца.

6 июня папарацци засняли Ирину Шейк во время прогулки с двухлетней дочерью Леа. Топ-модель была одета в темные джинсы и водолазку.

Ирина старалась закрыть левую руку правой, но ей все равно не удалось скрыть отсутствие помолвочного кольца.

Речь идет об украшении с изумрудом, которое Купер преподнес Шейк в 2016 году. Поклонники сразу отметили, что этот драгоценный камень является символом надежды и мудрости. Изумруд часто называют «камнем счастливой любви», а потому ни у кого не было сомнений, что дело идет к свадьбе. Увы, этого торжества мы так и не дождались.

По информации издания People, Шейк и Купер все же расстались и сейчас находятся на этапе обсуждения опеки над дочерью. Ни ту, ни другую информацию официальные представители селебов пока не подтвердили.

1 2 3 ... 10 Папарацци удалось заснять Ирину Шейк без помолвочного кольца

На днях стало известно, что Шейк съехала из дома своего жениха. Многие посчитали это знаком того, что отношениям пары пришел конец. Некоторые винят в этом Леди Гагу, с которой Купер сыграл в фильме «Звезда родилась». Впрочем, сама певица настойчиво отрицает подобные слухи.