Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ревнивый супруг вынуждает Анну Плетневу покинуть шоу-бизнес

На днях стало известно, что 41-летняя Анна Плетнева — солистка группы «Винтаж» — может завершить музыкальную карьеру. На этом настаивает супруг артистки.

Красавица Анна Плетнева слывет секс-символом российского шоу-биза. Солистка группы «Винтаж» неоднократно украшала обложки глянцевых изданий и участвовала в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Однако после свадьбы с бизнесменом Кириллом Сыровым в 2005 году артистке пришлось забыть о статусе «плохой девочки»: ревнивый супруг выступил против того, что на его полуголую жену может посмотреть любой желающий.

С тех пор Плетнева посвящала время семье и воспитанию троих детей: дочери Варвары от первого брака, а также Кирилла и Марии от нынешнего мужа. 

Однако бунтарский дух 41-летней Анны не унять: артистка регулярно выкладывает в своем Инстаграме откровенные снимки, пользуясь тем, что ее благоверный в соцсети не заглядывает. 

А на днях певица и вовсе нарушила запрет, представ на обложке летнего номера Playboy. И хотя новая фотосессия стала одной из самых «одетых» в истории певицы, дома Анну ждал серьезный разговор.

В тот же день, как летний выпуск Playboy поступил в продажу, Кирилл Сыров потребовал от Анны завершить музыкальную карьеру и уйти из шоу-бизнеса.

  • 1 2 3 ...10
    В 2009 году Анна Плетнева вошла в пятерку самых сексуальных девушек страны по версии журнала MAXIM
    Смотреть галерею

Что-то подсказывает нам, что просьба супруга не будет исполнена. Поклонники хотят видеть Анну на сцене, и звездный муж это прекрасно понимает.

Перейти к обсуждению 2


07 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Виктор Корнеев
Теги

Анна Плетнева

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Очнулся. Трое детей без матери растут, на няньках. Без плейбоя было непонятно, что мать на гастролях?

  • Видела ее в Меге с подругами, колясками, детьми. Очень простенько выглядит, без вот этого всего гламура и порочного вида, такая обычная мамаша, но выглядит очень молодо, девочка.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.