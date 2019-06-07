Ревнивый супруг вынуждает Анну Плетневу покинуть шоу-бизнес

На днях стало известно, что 41-летняя Анна Плетнева — солистка группы «Винтаж» — может завершить музыкальную карьеру. На этом настаивает супруг артистки.

Красавица Анна Плетнева слывет секс-символом российского шоу-биза. Солистка группы «Винтаж» неоднократно украшала обложки глянцевых изданий и участвовала в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Однако после свадьбы с бизнесменом Кириллом Сыровым в 2005 году артистке пришлось забыть о статусе «плохой девочки»: ревнивый супруг выступил против того, что на его полуголую жену может посмотреть любой желающий.



С тех пор Плетнева посвящала время семье и воспитанию троих детей: дочери Варвары от первого брака, а также Кирилла и Марии от нынешнего мужа.

Однако бунтарский дух 41-летней Анны не унять: артистка регулярно выкладывает в своем Инстаграме откровенные снимки, пользуясь тем, что ее благоверный в соцсети не заглядывает.



А на днях певица и вовсе нарушила запрет, представ на обложке летнего номера Playboy. И хотя новая фотосессия стала одной из самых «одетых» в истории певицы, дома Анну ждал серьезный разговор.

В тот же день, как летний выпуск Playboy поступил в продажу, Кирилл Сыров потребовал от Анны завершить музыкальную карьеру и уйти из шоу-бизнеса.





1 2 3 ... 10 В 2009 году Анна Плетнева вошла в пятерку самых сексуальных девушек страны по версии журнала MAXIM

Что-то подсказывает нам, что просьба супруга не будет исполнена. Поклонники хотят видеть Анну на сцене, и звездный муж это прекрасно понимает.