Оксана Самойлова призналась, что в детстве надевала по несколько колготок, чтобы не казаться слишком худой

На днях 31-летняя Оксана Самойлова призналась подписчикам, что ее дочери кажутся ей «пухлыми». По словам жены Джигана, сама она в детстве была настолько худой, что ей приходилось маскировать этот недостаток.

Оксана Самойлова часто публикует снимки трех дочерей: 7-летней Ариелы, 4-летней Леи и 2-летней Майи. Недавно она поинтересовалась у фолловеров, которые уже давно следят за ее публикациями, не кажутся ли им ее дети полными? Большинство подписчиков удивились такому вопросу, отметив, что девочки выглядят так, как и должны в их возрасте.

Тогда Самойлова пояснила, что девочки кажутся ей полноватыми из-за того, что она в детстве была очень худощавой. «Все меня пилили, что я такая худая. Развили мне, кстати, комплекс по этому поводу. Но я нашла выход из положения и надевала по несколько колготок и кофт, чтобы казаться толще», — поделилась Оксана.

1 2 3 ... 10 Оксана Самойлова призналась, что в детстве излишняя худоба доставляла ей дискомфорт

Большинство подписчиц поддержали Самойлову, отметив, что им знакомы подобные проблемы. «Я такое тоже практиковала, чтоб ноги толще казались, и завидовала девочкам пухленьким», «О нескольких колготках — это прямо про меня. Так я еще как-то раз умудрилась упасть и они порвались на коленке, обнажив все 7 слоев», «Мне тоже говорили, что я худая... На улице дразнили, так еще и родители говорили», — делились девушки в комментариях.