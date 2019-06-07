Бывший дворецкий Елизаветы II: однажды королева своими силами справилась со злоумышленником, проникшим в ее спальню

Букингемский дворец считается едва ли не самым охраняемым местом в Великоритании. Однако недавний рассказ экс-дворецкого королевы о проникшем в ее комнату злоумышленнике заставляет усомниться в этом.

Недавно бывший дворецкий Елизаветы II Пол Баррелл сделал шокирующее заявление. Он сказал: «Если вы думаете, что Букингемский дворец — это одно из самых безопасных мест на земле, то вы ошибаетесь. В свое время там было много охраны, но все равно недостаточно». К чему все это? Барелл рассказал об инциденте, произошедшем в 1982 году, когда злоумышленнику удалось проникнуть во дворец через открытое окно и пройти прямо в спальню королевы.

Безработный по имени Майкл Фэган пробрался в королевские покои, сумев отключить сигнализацию. Кроме того, охранник, который должен был стоять под дверью Ее Величества, находился не на своем посту. Когда Елизавета II попыталась позвонить в полицию, никто не ответил ей, потому что происшествие случилось ранним утром. Как выяснилось, Фэган зашел в комнату королевы и сел на ее кровать. Самообладанию Елизаветы II надо отдать должное, — она решила поговорить с преступником, дабы успокоить его. И ей это удалось!

1 2 3 ... 10 Букингемский дворец считается едва ли не самым охраняемым местом в Британии

Бывший дворецкий также рассказал, что больше всего побеспокоило Ее Величество в той ситуации. Оказалось, пробираясь через разбитое окно, Фэган изрезал руки в кровь. «Так что она переживала о пятнах крови на постельном белье, а ​​совсем не о своей безопасности!», — сообщил Баррелл. Стоит отметить, что из-за инцидента министр внутренних дел Вилли Уайтло подал в отставку.