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Анастасия Решетова рассказала, на сколько кг поправилась за первые пять месяцев беременности

Совершив «каминг-аут», Анастасия Решетова наконец может без опаски поднимать тему беременности в своих соцсетях. На днях 23-летняя модель рассказала, какую еду сейчас предпочитает, что не может себе позволить и как сильно прибавила в весе.

На днях 23-летняя модель Анастасия Решетова подтвердила, что ждет ребенка. Интернет-пользователи затаили дыхание в надежде услышать подробности, однако возлюбленная Тимати не спешит выкладывать все карты на стол. 

Тем не менее, 7 мая в инстаграм-историях Анастасия раскрыла некоторые детали. Она показала, что налегает на суши, но без сырой рыбы. Знаменитость также сообщила, сколько прибавила в весе: «А вот и мои +6-7 кг»

В комментариях к стильной фотосессии, которую Решетова выложила несколько дней назад, многие поклонники отметили, что беременность явно пошла модели на пользу. 

«Еще больше расцвела», «Растет не только живот», «Хороша!», «Настюша поправилась — похорошела", — написали фолловеры.

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    На днях Анастасия Решетова призналась, что во время беременности набрала около 6-7 кг
    Смотреть галерею

Напомним, что по сообщению источников в телеграм-канале, Анастасия Решетова находится на пятом месяце беременности.

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07 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @dmitryfox, Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вот не знаю почему, но мне совсем не нравятся эти "беременные" профессиональные фотосессии, эти полупрозрачные обтягивающие наряды, в которых живот выглядит в два раза больше, растерянный и почему-то тоже полуголый папаша, который "забил гол" рядом, вдохновленные лица, будто ты минимум Мадонна с младенцем, "на камеру". Я даже не конкретно про фотосессию Решетовой, а про общие тенденции в этом стиле.

  • Красивая Настена, беременность ей к лицу

  • Пацан будет

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