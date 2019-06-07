Анастасия Решетова рассказала, на сколько кг поправилась за первые пять месяцев беременности

Совершив «каминг-аут», Анастасия Решетова наконец может без опаски поднимать тему беременности в своих соцсетях. На днях 23-летняя модель рассказала, какую еду сейчас предпочитает, что не может себе позволить и как сильно прибавила в весе.

На днях 23-летняя модель Анастасия Решетова подтвердила, что ждет ребенка. Интернет-пользователи затаили дыхание в надежде услышать подробности, однако возлюбленная Тимати не спешит выкладывать все карты на стол.



Тем не менее, 7 мая в инстаграм-историях Анастасия раскрыла некоторые детали. Она показала, что налегает на суши, но без сырой рыбы. Знаменитость также сообщила, сколько прибавила в весе: «А вот и мои +6-7 кг»

В комментариях к стильной фотосессии, которую Решетова выложила несколько дней назад, многие поклонники отметили, что беременность явно пошла модели на пользу.



«Еще больше расцвела», «Растет не только живот», «Хороша!», «Настюша поправилась — похорошела", — написали фолловеры.

1 2 3 ... 10 На днях Анастасия Решетова призналась, что во время беременности набрала около 6-7 кг

Напомним, что по сообщению источников в телеграм-канале, Анастасия Решетова находится на пятом месяце беременности.