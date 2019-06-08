«Одна ночь в Дубае»: Алена Шишкова сыграла возлюбленную Араша в новом клипе

Российская звезда и иностранный испонитель представили романтическую историю о влюбленных, которым суждено провести вместе всего одну ночь.

На днях Араш выпустил новый клип на песню One Night In Dubai. По сюжету, музыкант и его возлюбленная, которую играет Алена Шишкова, мечтают провести вместе хотя бы одну ночь. Вскоре выясняется, что все это было не более чем видением одинокого мужчины. Клип снимался в роскошном (!) семизвездочном отеле «Бурдж аль-Араб».

По словам Араша, он долго вынашивал идею этой песни и клипа к ней. «Однажды мы с друзьями ужинали в одном из ресторанов напротив гостиницы ''Бурдж аль-Араб'' и кто-то сказал такую фразу: ''Все, что нужно для счастья — это одна ночь в Дубае''. Эта фраза долго вертелась в моей голове и позже стала главной в новой песне. One Night in Dubai рассказывает о трагической любви двух людей, которые не могут быть вместе и мечтают хотя бы один вечер провести наедине».

Алена поведала, что не обошлось и без сложностей: перед съемками она решила немного затонировать волосы, но в результате стала шатенкой, что совершенно не соответствовало задуманному образу. К счастью, все обошлось, и Шишковой удалось воплотить тот образ, который хотел увидеть в своем клипе музыкант.