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«Одна ночь в Дубае»: Алена Шишкова сыграла возлюбленную Араша в новом клипе

Российская звезда и иностранный испонитель представили романтическую историю о влюбленных, которым суждено провести вместе всего одну ночь.

На днях Араш выпустил новый клип на песню One Night In Dubai. По сюжету, музыкант и его возлюбленная, которую играет Алена Шишкова,  мечтают провести вместе хотя бы одну ночь. Вскоре выясняется, что все это было не более чем видением одинокого мужчины. Клип снимался в роскошном (!) семизвездочном отеле «Бурдж аль-Араб».

По словам Араша, он долго вынашивал идею этой песни и клипа к ней. «Однажды мы с друзьями ужинали в одном из ресторанов напротив гостиницы ''Бурдж аль-Араб'' и кто-то сказал такую фразу: ''Все, что нужно для счастья — это одна ночь в Дубае''. Эта фраза долго вертелась в моей голове и позже стала главной в новой песне. One Night in Dubai рассказывает о трагической любви двух людей, которые не могут быть вместе и мечтают хотя бы один вечер провести наедине».

Алена поведала, что не обошлось и без сложностей: перед съемками она решила немного затонировать волосы, но в результате стала шатенкой, что совершенно не соответствовало задуманному образу. К счастью, все обошлось, и Шишковой удалось воплотить тот образ, который хотел увидеть в своем клипе музыкант. 

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Алена Шишкова

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