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Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Общественность обожает обсуждать звездные пары с большой разницей в возрасте. На этот раз в поле их зрения оказались 28-летняя Китти Спенсер и ее 60-летний бойфренд.

Племянница принцессы Дианы, 28-летняя Китти Спенсер, с августа прошлого года встречается с мужчиной вдвое старше ее. Избранником британской аристократки стал 60-летний владелец компании по производству одежды Майкл Льюис, состояние которого оценивается в 102 миллиона долларов. 

Похоже, пара настроена решительно и в скором времени собирается узаконить свои отношения. Слухи об этом поползи после недавних выходов леди Китти в свет: папарацци заметили, что на безымянном пальце эффектной блондинки красуется кольцо с огромным бриллиантом.

На днях Спенсер «выгуляла» заветное колечко на благотворительном мероприятии Cash & Rocket Masquerade Ball в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Китти старательно прятала украшение, прикрывала его рукой, что лишь подогрело интерес прессы. То ли это английская скромность, то ли леди не хочет раньше времени предавать огласке радостную новость.

Напомним, что с предыдущим возлюбленным, 47-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро, Китти встречалась 4 года. Мужчина не спешил вести возлюбленную к алтарю, поэтому Спенсер приняла решение расстаться с ним.

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07 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Китти Спенсер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Если и этот старпёр не женится, то она найдет 80 летнего. Ее политика возрастания понятна

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