Мадонна повторят за Светланой Лободой? Певицы сняли новые видео в одном и том же месте

Отечественных знаменитостей нередко критикуют за то, что они копируют западных испонителей. Однако случаются и обратные ситуации: подтверждением этого стали новые клипы Светланы Лободы и Мадонны.

Совсем недавно признанная королева поп-сцены Мадонна сняла клип на песню Dark Ballet. Съемки прошли в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. По преданию, именно здесь в 1410 году Дева Мария явилась простой супружеской паре.

Как известно, Мадонна проживает в столице Португалии. Поэтому поп-дива не понаслышке знала о красотах этого месте и не смогла упустить возможность показать его в своем новом клипе. Мадонна оказалась не первой звездой, по достоинству оценившей мыс Кабу-Эшпишел.

1 2 3 ... 10 Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet

Ровно за месяц до съемок Dark Ballet та же локация была использована в клипе Светланы Лободы «Пуля-дура». Видео появилось в Сети на днях и уже успело стать хитом. Стоит отметить, что Светлана — одна из первых, кому удалось договориться о съемках на территории церкви. Ранее это место предназначалось лишь для паломников.