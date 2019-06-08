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Мадонна повторят за Светланой Лободой? Певицы сняли новые видео в одном и том же месте

Отечественных знаменитостей нередко критикуют за то, что они копируют западных испонителей. Однако случаются и обратные ситуации: подтверждением этого стали новые клипы Светланы Лободы и Мадонны.

Совсем недавно признанная королева поп-сцены Мадонна сняла клип на песню Dark Ballet. Съемки прошли в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. По преданию, именно здесь в 1410 году Дева Мария явилась простой супружеской паре.

Как известно, Мадонна проживает в столице Португалии. Поэтому поп-дива не понаслышке знала о красотах этого месте и не смогла упустить возможность показать его в своем новом клипе. Мадонна оказалась не первой звездой, по достоинству оценившей мыс Кабу-Эшпишел.

Ровно за месяц до съемок Dark Ballet та же локация была использована в клипе Светланы Лободы «Пуля-дура». Видео появилось в Сети на днях и уже успело стать хитом. Стоит отметить, что Светлана — одна из первых, кому удалось договориться о съемках на территории церкви. Ранее это место предназначалось лишь для паломников.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Persona Stars, Youtube.com
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Светлана Лобода, Мадонна

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