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Без макияжа и проблем: 46-летняя Камерон Диаз выглядит свежо и нежно во время похода к врачу

В последнее время 46-летняя Камерон Диаз редко попадает в объективы папарацци. Однако на днях им все-таки удалось заснять актрису.

Недавно в Сеть попали новые фото Камерон Диаз. Актрису засняли на выходе из кабинета мануального терапевта в Беверли-Хиллз. Камерон предстала перед папарацци без макияжа, одетая в джинсовую куртку и черное платье. Нельзя не отметить, что знаменитость выглядела очень свежо.

Голливудская звезда уже давно отказалась от публичных выходов в пользу тихого и семейного образа жизни. Так на нее повлиял брак с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Несмотря на недовольство фанатов, все еще ожидающих от актрисы новых работ в кино, сама Диаз явно довольна своей нынешней ролью домохозяйки. 

Многие отмечали, что Камерон стала уделять меньше внимания своему внешнему виду и даже поправилась. Однако последние фото доказывают, что звезда выглядит все так же молодо и прекрасно, как и раньше.

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07 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Камерон Диаз, Бенджи Мэдден

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ноги у неё некрасивые и ярко красная помада не идёт. Вот именно что у неё нежный образ.

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