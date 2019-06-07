Без макияжа и проблем: 46-летняя Камерон Диаз выглядит свежо и нежно во время похода к врачу

В последнее время 46-летняя Камерон Диаз редко попадает в объективы папарацци. Однако на днях им все-таки удалось заснять актрису.

Недавно в Сеть попали новые фото Камерон Диаз. Актрису засняли на выходе из кабинета мануального терапевта в Беверли-Хиллз. Камерон предстала перед папарацци без макияжа, одетая в джинсовую куртку и черное платье. Нельзя не отметить, что знаменитость выглядела очень свежо.

Голливудская звезда уже давно отказалась от публичных выходов в пользу тихого и семейного образа жизни. Так на нее повлиял брак с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Несмотря на недовольство фанатов, все еще ожидающих от актрисы новых работ в кино, сама Диаз явно довольна своей нынешней ролью домохозяйки.



1 2 3 ... 10 В последнее время папарацци редко удается заснять Камерон Диаз

Многие отмечали, что Камерон стала уделять меньше внимания своему внешнему виду и даже поправилась. Однако последние фото доказывают, что звезда выглядит все так же молодо и прекрасно, как и раньше.