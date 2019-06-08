Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На честном слове: откровенный наряд Ани Лорак на «Премии Муз-ТВ 2019» не оставил равнодушным ее поклонников

На «Премии Муз-ТВ 2019» Ани Лорак получила премию за лучшее концертное шоу. Однако поводом для обсуждения стала не награда, а откровенный наряд певицы, который вызвал противоречивую реакцию у ее фанатов.
Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак с дочерью Софией

Для церемонии вручения премий Муз-ТВ 2019 Ани Лорак выбрала декольтированное черное платье, декорированное бисером и пайетками. Певица всегда делает ставку элегантные и стильные наряды, но в этот раз ее образ спровоцировал неоднозначную реакцию у поклонников.

7 июня Лорак опубликовала трогательное фото с церемонии награждения, на котором была запечатлена с дочерью Софией. Певица подписала снимок: «С моей маленькой принцессой на премии Муз-ТВ 2019» Однако это не спасло звезду от обилия критики.

«Что то наряды с каждым разом все пошлее и пошлее!», «Главное, не потерять платье, на самом интересном месте», «С доченькой можно было бы и поскромнее одеться», — возмущались подписчики. Впрочем, не все были так критичны к своему кумиру. Некоторые фолловеры написали, что Ани была одной из самых элегантно одетых женщин на мероприятии и отметили, что София растет такой же красавицей, как и ее мама.

Перейти к обсуждению


08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ани Лорак

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.