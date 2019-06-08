На честном слове: откровенный наряд Ани Лорак на «Премии Муз-ТВ 2019» не оставил равнодушным ее поклонников

На «Премии Муз-ТВ 2019» Ани Лорак получила премию за лучшее концертное шоу. Однако поводом для обсуждения стала не награда, а откровенный наряд певицы, который вызвал противоречивую реакцию у ее фанатов.

Ани Лорак с дочерью Софией

Для церемонии вручения премий Муз-ТВ 2019 Ани Лорак выбрала декольтированное черное платье, декорированное бисером и пайетками. Певица всегда делает ставку элегантные и стильные наряды, но в этот раз ее образ спровоцировал неоднозначную реакцию у поклонников.

7 июня Лорак опубликовала трогательное фото с церемонии награждения, на котором была запечатлена с дочерью Софией. Певица подписала снимок: «С моей маленькой принцессой на премии Муз-ТВ 2019» Однако это не спасло звезду от обилия критики.

1 2 3 ... 10 На премии Муз-ТВ 2019 Ани Лорак получила премию за лучшее концертное шоу

«Что то наряды с каждым разом все пошлее и пошлее!», «Главное, не потерять платье, на самом интересном месте», «С доченькой можно было бы и поскромнее одеться», — возмущались подписчики. Впрочем, не все были так критичны к своему кумиру. Некоторые фолловеры написали, что Ани была одной из самых элегантно одетых женщин на мероприятии и отметили, что София растет такой же красавицей, как и ее мама.