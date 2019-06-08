Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

После скандальной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» в Сети появились слухи о том, что программу планируют закрыть. На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.

На днях Константин Эрнст прокомментировал слухи о закрытии полюбившейся зрителям программы «Голос. Дети». Генеральный директор Первого канала сообщил агентству РИА Новости, что закрытие музыкального шоу в ближайшее время не планируется. «Конечно, будет новый сезон», — сказал он журналистам.

Напомним, «Голос. Дети» оказался в центре скандала после завершения шестого сезона. В финале, состоявшемся 26 апреля, победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Тогда интернет-пользователи заподозрили фальсификацию голосования. Впоследствии выяснилось, что они были правы.

1 2 3 ... 11 Слухи о закрытии шоу «Голос. Дети» появились в Сети после скандальной победы Микеллы Абрамовой в шестом сезоне

Представители Первого канала решили аннулировать результаты соревнования и провести спецвыпуск, который вышел в эфир 24 мая. По итогам Константин Эренст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая Микеллу. Каждый получил приз — миллион рублей. Дочь Алсу отдала деньги на благотворительность.