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Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

После скандальной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» в Сети появились слухи о том, что программу планируют закрыть. На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.

На днях Константин Эрнст прокомментировал слухи о закрытии полюбившейся зрителям программы «Голос. Дети». Генеральный директор Первого канала сообщил агентству РИА Новости, что закрытие музыкального шоу в ближайшее время не планируется. «Конечно, будет новый сезон», — сказал он журналистам.

Напомним, «Голос. Дети» оказался в центре скандала после завершения шестого сезона. В финале, состоявшемся 26 апреля, победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Тогда интернет-пользователи заподозрили  фальсификацию голосования. Впоследствии выяснилось, что они были правы.

  • Алсу, Валерий Меладзе, Певица Пелагея, Светлана Лобода, Константин Эрнст
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    Слухи о закрытии шоу «Голос. Дети» появились в Сети после скандальной победы Микеллы Абрамовой в шестом сезоне
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Представители Первого канала решили аннулировать результаты соревнования и провести спецвыпуск, который вышел в эфир 24 мая. По итогам Константин Эренст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая Микеллу. Каждый получил приз  — миллион рублей. Дочь Алсу отдала деньги на благотворительность.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Константин Эрнст, Алсу

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2 комментария Добавить комментарий
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  • теперь пока абрамеллой не изнасилуют, не успокоятся

  • Абрамовы, харе! вы же муссируете неприязнь к своей дочери!

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