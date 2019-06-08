Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

На днях Константин Эрнст прокомментировал слухи о закрытии полюбившейся зрителям программы «Голос. Дети». Генеральный директор Первого канала сообщил агентству РИА Новости, что закрытие музыкального шоу в ближайшее время не планируется. «Конечно, будет новый сезон», — сказал он журналистам.
Напомним, «Голос. Дети» оказался в центре скандала после завершения шестого сезона. В финале, состоявшемся 26 апреля, победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Тогда интернет-пользователи заподозрили фальсификацию голосования. Впоследствии выяснилось, что они были правы.
Представители Первого канала решили аннулировать результаты соревнования и провести спецвыпуск, который вышел в эфир 24 мая. По итогам Константин Эренст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая Микеллу. Каждый получил приз — миллион рублей. Дочь Алсу отдала деньги на благотворительность.