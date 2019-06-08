Дождались! Меган Маркл появилась на публике после родов, посетив торжественный парад

8 июня в Великобритании празднуют день рождения королевы Елизаветы II. На традиционном параде, который носит название Trooping the Colour, появилась и молодая мама Меган Маркл.

Месяц назад Меган Маркл стала мамой в первый раз — на свет появился малыш Арчи. С тех пор герцогиня появлялась на публике лишь раз, чтобы официально представить сына и показать его Елизавете II.



В Сети не раз всплывала инсайдерская информация о том, когда же Меган решится на новый выход в свет. Прогнозы были неутешительными: по данным журналистов, супруга принца Гарри собиралась выйти из декретного отпуска только осенью.



Однако 8 июня у поклонников британской королевской семьи появился двойной повод для радости. На параде в честь празднования дня рождения Елизаветы II появилась и Меган Маркл!

1 2 3 ... 9 Меган Маркл посетила парад Trooping the Colour

Фотографы успели запечатлеть герцогиню, пока та ехала в карете вместе с принцем Гарри, Кейт Миддлон и Камиллой Паркер Боулз. Глянцевые издание уже рапортуют, что для первого выхода после родов Меган выбрала наряд Givenchy. Ждем не дождемся оценить образ целиком!