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Дождались! Меган Маркл появилась на публике после родов, посетив торжественный парад

8 июня в Великобритании празднуют день рождения королевы Елизаветы II. На традиционном параде, который носит название Trooping the Colour, появилась и молодая мама Меган Маркл.

Месяц назад Меган Маркл стала мамой в первый раз — на свет появился малыш Арчи. С тех пор герцогиня появлялась на публике лишь раз, чтобы официально представить сына и показать его Елизавете II.

В Сети не раз всплывала инсайдерская информация о том, когда же Меган решится на новый выход в свет. Прогнозы были неутешительными: по данным журналистов, супруга принца Гарри собиралась выйти из декретного отпуска только осенью.

Однако 8 июня у поклонников британской королевской семьи появился двойной повод для радости. На параде в честь празднования дня рождения Елизаветы II появилась и Меган Маркл!

Фотографы успели запечатлеть герцогиню, пока та ехала в карете вместе с принцем Гарри, Кейт Миддлон и Камиллой Паркер Боулз. Глянцевые издание уже рапортуют, что для первого выхода после родов Меган выбрала наряд Givenchy. Ждем не дождемся оценить образ целиком!

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08 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Кто-нибудь может мне объяснить, почему об этой семье так часто пишут в России?

  • "Дождались!" Ждали, не могли дождаться. Отекшая. Как-то постарела что ли. Нужно было подольше посидеть в декрете🐽

  • Ха-ха! "Повод для радости"! У Камиллы аж челюсти сводит от такой радости! Лучше бы дома посидела, чем такой позорный выход!

  • Гость

    Кто-нибудь может мне объяснить, почему об этой семье так часто пишут в России?

    Чтобы не писать о семье лилипу[тина.

  • Это необъяснимо. Как и ненависть к Меган. По мне , так приятная девушка, попавшая в чужой менталитет на чужбине, старающаяся и позитивная. И уж слишком достали нас всех чужестранными новостями. Неужели нет отечественных? Или из других, помимо англии, стран? Желательно не про тряпки и не про разводы. Оскомина ужу от чужого исподнего. Есть же новинки, исследования, биографии, научные открытия, детская тема в конце концов, так уместная на женском форуме

  • Красотка ) Поправилась немного )

  • Аа, умильно улыбаясь и старательно прикрывая большой живот маленькой сумочкой в руках. Дело ясное, что дело темное.

  • Какие злые женщины бывают!

  • Гость

    "Дождались!" Ждали, не могли дождаться. Отекшая.

    Беременная.

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