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Анастасия Решетова поделилась ощущениями во время беременности и намекнула на свой срок

На днях Тимати и его невеста Анастасия Решетова наконец признались поклонникам, что скоро станут родителями. Теперь будущая мама начала рассказывать подписчикам, как протекает ее беременность.

После того, как Тимати и его избранница Анастасия Решетова перестали скрывать, что ждут прибавления, будущая мама начала делиться с фолловерами своими переживаниями по поводу беременности. Иногда модель даже спрашивает совета у более опытных подписчиц.

Недавно Решетова поделилась фото, на котором демонстрирует округлившийся живот. В посте невеста Тимати призналась, что думала отказаться от обуви на каблуке, макияжа и красивой одежды на время беременности. Однако впоследствии поняла, что это совершенно ни к чему.

«Раньше думала что в этот период придется ходить в мешковатой одежде, в обуви строго без каблука, никакого макияжа, да и в целом мне будет не до внешнего вида. Но срок и живот пока еще не самые большие, резкий скачок рост начнется вот-вот. Кроху мне носить еще целое лето. Посмотрим, как будет дальше, а пока что все только наоборот — хочется быть красивой, следить за собой, питанием и даже мыслями», — написала Анастасия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

  • Анастасия Решетова, Тимати
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    На днях Анастасия Решетова и Тимати подтвердили, что скоро станут родителями
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Подписчики поддержали будущую маму в ее желании следить за своей внешностью даже в такой непростой период и осыпали ее комплиментами. «Вам к лицу быть беременной», «Вы еще красивее стали», «Беременная красотка в платье и с макияжем — это стимул для остальных беременных девушек быть такими же красотками», «Вы будете самой шикарной мамой», — комментировали фолловеры.

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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