Сергей Селин рассказал, как познакомился со второй женой, которой на тот момент было 17 лет

Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал актер Сергей Селин. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой 58-летний актер рассказал о разводе с первой супругой, а также о нынешней семье.

Сергей Селин

В студии программы «Секрет на миллион» актер Сергей Селин поделился рассказом о своем разводе с первой женой Ларисой. По его словам, он каждый год предлагал супруге развестись. Однако после того, как они начинали обсуждать проблемы в отношениях, непременно находили точки соприкосновения и продолжали жить вместе.

Лера Кудрявцева

Однако в конце 2000-х отношения супругов окончательно испортились. По словам Сергея, он был недоволен тем, что жена стала пропадать на дискотеках и принимать таблетки, содержащие запрещенные вещества. Именно в этот момент он познакомился с 17-летней студенткой Анной, которая впоследствии стала его второй женой.



Актер не скрыл, что на момент судьбоносной встречи был еще женат. Однако симпатия к молодой девушке заставила его попросить у нее телефон. Какое-то время будущие супруги просто общались и ходили на свидания — мужчине нравилось, что кто-то может его так внимательно выслушать. Затем влюбленные поняли, что хотят быть вместе. Первого поцелуя Селин ждал два года. В какой-то момент артист принял решение и окончательно ушел от жены.

1 2 3 ... 10 Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал актер Сергей Селин

По поводу развода Селин сказал: «Надо обязательно довести детей до определенного возраста, пусть тебе не мила жена, семья. А потом объяснить сыну, почему ты это делаешь. И после этого уйти». Стоит отметить, что сын актера от первого брака действительно принял его решение и не осуждает отца.



Сейчас Сергей счастливо женат на Анне, в этом браке у актера появились двое детей.