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Сергей Селин рассказал, как познакомился со второй женой, которой на тот момент было 17 лет

Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал актер Сергей Селин. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой 58-летний актер рассказал о разводе с первой супругой, а также о нынешней семье.
Сергей Селин
Сергей Селин

В студии программы «Секрет на миллион» актер Сергей Селин поделился рассказом о своем разводе с первой женой Ларисой. По его словам, он каждый год предлагал супруге развестись. Однако после того, как они начинали обсуждать проблемы в отношениях, непременно находили точки соприкосновения и продолжали жить вместе.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

Однако в конце 2000-х отношения супругов окончательно испортились. По словам Сергея, он был недоволен тем, что жена стала пропадать на дискотеках и принимать таблетки, содержащие запрещенные вещества. Именно в этот момент он познакомился с 17-летней студенткой Анной, которая впоследствии стала его второй женой.

Актер не скрыл, что на момент судьбоносной встречи был еще женат. Однако симпатия к молодой девушке заставила его попросить у нее телефон. Какое-то время будущие супруги просто общались и ходили на свидания — мужчине нравилось, что кто-то может его так внимательно выслушать. Затем влюбленные поняли, что хотят быть вместе. Первого поцелуя Селин ждал два года. В какой-то момент артист принял решение и окончательно ушел от жены.

  • Сергей Селин
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    Героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» стал актер Сергей Селин
    Смотреть галерею

По поводу развода Селин сказал: «Надо обязательно довести детей до определенного возраста, пусть тебе не мила жена, семья. А потом объяснить сыну, почему ты это делаешь. И после этого уйти». Стоит отметить, что сын актера от первого брака действительно принял его решение и не осуждает отца.

Сейчас Сергей счастливо женат на Анне, в этом браке у актера появились двое детей. 

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08 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars
Теги

Сергей Селин, Лера Кудрявцева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Туфли у неё атас🤣🤣

  • Это называется педофилия.Ей 17,ему,на тот момент,под 50.Какая может быть любовь у 17-ей школьницы к старому ,толстому,потасканному дядьке?

  • Я смотрела отрывок передачи, отторжения не вызывают, как и неописуемого восторга. Супруга, кстати, выглядит гораздо старше своего возраста.

  • Некрасивая женщина.

  • Гость

    Некрасивая женщина.

    Можно подумать, что первая жена раскаюрасавица, да и он не Делон. Выглядит она на ухоженные 40 с сильным плюсом. Всё-таки, пожилые мужья - ничего хорошего....

  • Страшный мужик ну и жена соответствующая, хорошо что успела хоть его закадрить

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