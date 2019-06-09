«Моя вторая мамочка»: Анастасия Тарасова выложила фото со свекровью

Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию. На днях модель опубликовала снимок с отдыха, на котором позирует со свекровью. Однако не все подписчики оценили фото и милую подпись к нему.

Анастасия Тарасова опубликовала снимок, сделанный в Турции, на котором запечатлена с матерью своего супруга. «Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля», — подписала фото модель. Возможно, девушка ожидала негативную реакцию, потому что сразу предупредила: «Злюк буду блокировать беспощадно».

И действительно: большинство фолловеров восприняли новый пост Тарасовой в штыки. «У одной уже была мама Олечка», «Знаем, видели», «Мама только одна, все остальное — лицемерие», «Что-то это напоминает», — скептически писали комментаторы.

1 2 3 ... 10 Неа днях Анастасия Тарасова вместе с мужем прилетели в Турцию

Многие фолловеры вспомнили, что до Анастасии «мамой» свекровь называли две предыдущие жены Дмитрия Тарасова, в том числе и Ольга Бузова. К слову, после развода стало известно, что все имущество футболист переписал на мать, а потому певице не досталось ничего.