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«Моя вторая мамочка»: Анастасия Тарасова выложила фото со свекровью

Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию. На днях модель опубликовала снимок с отдыха, на котором позирует со свекровью. Однако не все подписчики оценили фото и милую подпись к нему.

Анастасия Тарасова опубликовала снимок, сделанный в Турции, на котором запечатлена с матерью своего супруга. «Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля», — подписала фото модель. Возможно, девушка ожидала негативную реакцию, потому что сразу предупредила: «Злюк буду блокировать беспощадно».

И действительно: большинство фолловеров восприняли новый пост Тарасовой в штыки. «У одной уже была мама Олечка», «Знаем, видели», «Мама только одна, все остальное — лицемерие», «Что-то это напоминает», — скептически писали комментаторы.

Многие фолловеры вспомнили, что до Анастасии «мамой» свекровь называли две предыдущие жены Дмитрия Тарасова, в том числе и Ольга Бузова. К слову, после развода стало известно, что все имущество футболист переписал на мать, а потому певице не досталось ничего.

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09 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Дмитрий на всех "целующихся" фото не смотрит ни на Анастасию, ни в ее сторону.. Так очевидно, что мужчина любит лишь себя. Я бы не рискнула ему доверять.

  • Эту Олечку давно все узнали гораздо раньше, чем настеньку. А главное как искренне она плачет на каждой свадьбе своего любвеобильного сыначки.

  • Выпустили за границу, значит нет долгов!

  • порадида б л я д у н а....

  • Ну Настя нашла кого знакомить! Это она должна была написать: знакомьтесь, очередная жена моего димачки! Ее то все до тебе ещё с Бузовой наблюдали. А так конечно свекровь по всюду, и в доме целыми днями Настя с ней сидит и на отдыхе тоже. Чаще чем мужа небось видит

  • Ой , какой он не красивый ...

  • ПРО фото где ноги на столе у Анастасии и дырявую подмыху на сарафане чего -то ни словечка)

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А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
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