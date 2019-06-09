СМИ: от сына Бари Алибасова уходит уже седьмая жена

Недавно супруга Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина призналась, что муж избивал ее на шестом месяце беременности. Теперь молодая мама собирается подать на развод.

Бари Алибасов-младший

8 июня в программе «Звезды сошлись» журналистка Виолетта Гришина рассказала о том, что пережила в браке с сыном Бари Алибасова. Как выяснилось, супруг не раз избивал ее. Однажды это случилось, когда Гришина была уже на шестом месяце беременности. Теперь Алибасов-младший не проявляет никакого интереса к маленькой дочери и не дает денег на ее содержание.

«Я пока еще не придумала, что сказать дочери, когда у нее возникнет вопрос, почему папа мной не интересуется», — призналась Виолетта. Девочка родилась в январе этого года, получив двойную фамилию Алибасова-Гришина. Сейчас журналистка планирует развестись с супругом.

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Бари Алибасов-старший впервые увидел внучку лишь несколько недель назад. Ранее он не мог лично встретиться с невесткой из-за плотного рабочего графика. До недавнего момента продюсер не знал и о том, как его сын относится к своей жене. Кстати, Виолетта — уже седьмая по счету жена 34-летнего Бари.