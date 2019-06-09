Дженнифер Лопес вышла на сцену с 11-летней дочерью, и та покорила всех

Дженнифер Лопес не раз публиковала видео, на которых ее 11-летняя дочь Эмма исполняет популярные песни. Многие отмечали, что у девочки есть настоящий талант. На днях Джей Ло дала дочери возможность проявить себя, в этот раз — на грандиозном концерте.

8 июня в рамках тура It's My Party Дженнифер Лопес провела концерт в Лос-Анджелесе. Прежде чем исполнить композицию Limitless, суперзвезда пригласила на сцену свою дочь Эмму. Девочка была одета в точно такое же платье, как у ее звездной мамы. Трогательное выступление вызвало настоящий восторг у зрителей.

После концерта Джей Ло опубликовала видео, на котором запечатлен ее дуэт с Эммой. «Не могу поверить в это», — написала знаменитость, дополнив пост хэштегом «материнская гордость». Певица не раз выкладывала видео с талантливой дочерью, но только сейчас им удалось выступить вместе на масштабном концерте.

Поклонники оценили трогательный пост и, конечно, само выступление. «Потрясающий момент!», «Очень мило», «Я плачу!», «Такой трогательный момент — мечта каждого родителя», — писали фолловеры.

В комментариях отметились и знаменитости. «Какой голос!», — восхитилась талантом Эммы актриса Риз Уизерспун. Поделилась эмоциями и Зои Салдана. «Мы все плакали», — написала звезда «Аватара».

1 2 3 ... 10 Дженнифер Лопес часто публикует семейные фото и видео

Наверное, самым активным зрителем был жених Лопес Алекс Родригез. Он стоял в одном из первых рядов и активно поддерживал невесту и ее дочь. Видео, на которым Алекс танцует под песни Джей Ло, опубликовали сразу несколько пользователей Инстаграма. Одно из них репостнула сама певица. После концерта Родригез опубликовал фото семейного ужина, подписав его: «Заправляемся после шоу».