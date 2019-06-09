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Вера Брежнева показала моложавую красавицу-маму в честь ее дня рождения

8 июня Вера Брежнева опубликовала в Инстаграме фото с матерью Тамарой Витальевной, а также сестрами Анастасией и Викторией. Снимок был сделан в Италии, куда певица прилетела, чтобы отпраздновать день рождения родительницы.

37-летняя Вера Брежнева поздравила свою маму Тамару Витальевну с 67-летием. В честь праздника певица опубликовала снимок, сделанный в кругу семьи. На нем Брежнева запечатлена с именинницей и сестрами Анастасией и Викторией. Старшая сестра звезды Галина не смогла присутствовать на дне рождения.

«Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения! Сегодня день рождения нашей мамы. Нас у нее 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами. Желаем вам любви от всей нашей семьи! И традиционно передаем привет из Италии», — подписала фото Вера.

  • Вера Брежнева, Виктория Галушка
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    8 июня Вера Брежнева с сестрами поздравила маму Тамару Витальевну с днем рождения
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Подписчики оценили трогательный пост певицы, отметив, что все дочери очень похожи на красавицу-маму. «Вы все такие красивые! И вы, Вера, больше всех похожи на маму», «4 женщины, и все шикарные», «Теперь видно, Вера, в кого вы такая красотка», «Мама-красавица! Большой ей респект, поднять, воспитать — это дорогого стоит!», — писали в комментариях фолловеры.

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09 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Виктория Галушка

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо выглядит.

  • Надо же, черты лица лучше всего сложились только у Веры, она больше всех на мать похожа, вроде все 4 дочери похожи друг на друга похожи, а что то не то

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