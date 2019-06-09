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Ксения Бородина резко высказалась о разводе Алены Водонаевой

На днях Ксения Бородина сделала резкое высказывание о разводе Алены Водонаевой. Кроме того, телеведущая поведала, в каких отношениях сейчас находится с бывшей подругой.

Когда-то Ксения Бородина и Алена Водонаева были хорошими приятельницами. Однако уже пару лет телезвезды практически не общаются. Недавно Бородина окончательно развеяла надежду на то, что между ней и Водонаевой осталось хоть что-то от прежней дружбы. Ксения заявила, что не общается с Аленой, даже когда они сталкиваются на светских мероприятиях.

«Я вообще не комментирую личную жизнь Алены Водонаевой. Это она очень любит комментировать мою жизнь. Я этого не делаю потому, что, во-первых, я ничего не знаю о ее личной жизни, а во-вторых, мне она неинтересна. Поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать про ее развод. Я и ее мужа не знала, и брака не видела, и как они расстались тоже не знаю», — цитирует Бородину издание «7 Дней» со ссылкой на программу «Тема» на канале RU.TV.

Напомним, Водонаева объявила о разводе с мужем Алексеем Комовым в начале мая. К тому моменту поклонники уже достаточно долгое время подозревали, что супруги больше не вместе. Тогда Алена опубликовала видеоролик на композицию, которую написал для нее Алексей, и подтвердила догадки фолловеров. В браке супруги состояли всего полтора года.

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09 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Ксения Бородина, Алена Водонаева, Алексей Комов

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