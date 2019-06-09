Валерия Гай Германика беременна в третий раз

35-летняя Валерия Гай Германика больше не скрывает свое интересное положение. На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» режиссер появилась в платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот.

9 июня состоялось открытие фестиваля «Кинотавр». В числе гостей торжественного мероприятия была и Валерия Гай Германика. На красной дорожке она позировала со спутником. Как сообщает корреспондент Woman.ru, режиссер находится в положении, при этом прибавление в ее семье случится уже совсем скоро. Напомним, у Валерии есть две дочери: 11-летняя Октавия и 3-летняя Северина.



Дочери знаменитости рождены от разных отцов. О своем первом избраннике и отце Октавии Валерия рассказывать не любит. Известно, что пара рассталась еще до рождения девочки. Отцом Северины является танцор Вадим Любушкин.

Третьего ребенка режиссер ждет от своего нового избранника. Пока Гай Германика никак не комментирует свою беременность. Однако, судя по смелому выходу в свет, скрывать ее она тоже не планировала.