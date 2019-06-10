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Беременная Анастасия Решетова снова носит мини

Несмотря на то, что до беременности невеста Тимати отказалась от мини, теперь она снова носит суперкороткие платья и юбки.

Рассекретив свою беременность, Анастасия Решетова вздохнула с облегчением — теперь она наконец-то может перестать публиковать старые фотографии и делиться с поклонниками новыми. Одну из таких она выложила на днях в инстаграм-историях. В кадре будущая мама позирует в коротком обтягивающем платье. «Никогда раньше не думала, что еще плюс кг на весах меня не будет смущать», — подписала снимок модель.

Мы обратили внимание не на признание беременной знаменитости, а на ее наряд. От подобных невеста Тимати отказалась уже давно. Впрочем, ее выбор легко объяснить. Скорее всего дело в аномальной жаре, накрывшей Москву. Недавно Решетова призналась, что минувшие выходные она провела дома из-за плохого самочувствия. Будущая мама пояснила, что теперь старается выходить из дома только вечерами, когда становится прохладнее.

  • Тимати, Анастасия Решетова
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    Недавно Тимати и Анастасия Решетова объявили, что скоро станут родителями
    Смотреть галерею

Напомним, Тимати и его избранница подтвердили, что ждут ребенка, 5 июня. Сначала Анастасия выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует  в полупрозрачном платье, обтягивающем заметно округлившийся живот. Затем Решетова опубликовала несколько кадров из совместной с рэпером фотосессии.

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10 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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