Беременная Анастасия Решетова снова носит мини

Несмотря на то, что до беременности невеста Тимати отказалась от мини, теперь она снова носит суперкороткие платья и юбки.

Рассекретив свою беременность, Анастасия Решетова вздохнула с облегчением — теперь она наконец-то может перестать публиковать старые фотографии и делиться с поклонниками новыми. Одну из таких она выложила на днях в инстаграм-историях. В кадре будущая мама позирует в коротком обтягивающем платье. «Никогда раньше не думала, что еще плюс кг на весах меня не будет смущать», — подписала снимок модель.

Мы обратили внимание не на признание беременной знаменитости, а на ее наряд. От подобных невеста Тимати отказалась уже давно. Впрочем, ее выбор легко объяснить. Скорее всего дело в аномальной жаре, накрывшей Москву. Недавно Решетова призналась, что минувшие выходные она провела дома из-за плохого самочувствия. Будущая мама пояснила, что теперь старается выходить из дома только вечерами, когда становится прохладнее.

1 2 3 ... 10 Недавно Тимати и Анастасия Решетова объявили, что скоро станут родителями

Напомним, Тимати и его избранница подтвердили, что ждут ребенка, 5 июня. Сначала Анастасия выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует в полупрозрачном платье, обтягивающем заметно округлившийся живот. Затем Решетова опубликовала несколько кадров из совместной с рэпером фотосессии.