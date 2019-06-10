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Королевское наследство: принц Луи носит детские вещи своего дяди Гарри

На днях состоялся первый светский выход принца Луи, годовалого наследника принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Наряд по случаю торжества подобрали особенный.

На днях младший сын герцога и герцогини Кембриджских принял участие в параде по случаю дня рождения своей прабабушки, королевы Елизаветы II. 

Годовалый Луи предстал перед жителями и гостями Лондона, собравшимися у Букингемского дворца, в белой рубашке, расшитой узорами, и синих шортах. Белокурый наследник приветствовал присутствующих поднятой рукой, улыбался и с интересом следил за парадом.

Принц Гарри на руках у принцессы Анны, 1986 год
Принц Гарри на руках у принцессы Анны, 1986 год

Как стало известно, наряд по столь торжественному случаю был выбран соответствующий. Принца Луи одели в тот самый костюм, в котором в далеком 1986-м день рождения королевы отмечал его дядя Гарри.

Смотрите сами: тот же узор на рубашке, те же синие шорты... Однако и принц Гарри не был первым, кто вышел в свет в этом наряде. Его старший брат Уильям уже появлялся на публике в том же костюме, когда спускался с борта самолета вместе с отцом, принцом Чарльзом. 

Похоже, в династии Виндзор не только титулы передаются по наследству. Но не спешите удивляться: для английского двора носить вещи и украшения своих предков — великая честь. Именно поэтому Меган Маркл время от времени появлялась с кольцом принцессы Дианы с аквамарином, а Кейт Миддлтон — в ее тиаре. Это демонстрирует уважение к традициям и наследию британской династии. 

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10 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Принц Луи

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Диана, конечно, далеко не классическая красавица, но, блин, она шикарно выглядела даже в платье в горох. И в ней не было монументальности и скованности как в Меланье Трамп, все естественно и непринужденно.

  • Луи похож на отца Кейт Миддлтон.

  • Экономия в королевской семье должна быть экономной) Дамы тоже могли бы меняться своими тортообразными шляпами)))

  • Гость

    Диана, конечно, далеко не классическая красавица, но, блин, она шикарно выглядела даже в платье в горох. И в ней не было монументальности и скованности как в Меланье Трамп, все естественно и непринужденно.

    скованности нет?посмотрите на фото-руки сложены перед собой в крепкий замок.вся фигура в напряжении.вечная сутулость,взгляд из под лобья.да она вся-пример скованности.никогда не понимала ее титула-королева сердец.по виду-сплошной комплекс

  • это разные рубашки. разные узоры. похожи, не более того. просто покупаются у одного прозводителя, в одном стиле сделанные. или просто шьют прям на дому им, под заказ.

  • Гость

    Диана, конечно, далеко не классическая красавица, но, блин, она шикарно выглядела даже в платье в горох. И в ней не было монументальности и скованности как в Меланье Трамп, все естественно и непринужденно.

    Согласна, что Диана выглядела хорошо. Но, я считаю, что в Мелании скованности нет, но вот монументальность имеется, это - да. Просто Диана была гораздо худее Мелании. Кроме того, не нужно забывать, что Диане здесь лет 24-25, а Мелании под 50.

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