Королевское наследство: принц Луи носит детские вещи своего дяди Гарри

На днях состоялся первый светский выход принца Луи, годовалого наследника принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Наряд по случаю торжества подобрали особенный.

На днях младший сын герцога и герцогини Кембриджских принял участие в параде по случаю дня рождения своей прабабушки, королевы Елизаветы II.



Годовалый Луи предстал перед жителями и гостями Лондона, собравшимися у Букингемского дворца, в белой рубашке, расшитой узорами, и синих шортах. Белокурый наследник приветствовал присутствующих поднятой рукой, улыбался и с интересом следил за парадом.

Принц Гарри на руках у принцессы Анны, 1986 год

Как стало известно, наряд по столь торжественному случаю был выбран соответствующий. Принца Луи одели в тот самый костюм, в котором в далеком 1986-м день рождения королевы отмечал его дядя Гарри.



Смотрите сами: тот же узор на рубашке, те же синие шорты... Однако и принц Гарри не был первым, кто вышел в свет в этом наряде. Его старший брат Уильям уже появлялся на публике в том же костюме, когда спускался с борта самолета вместе с отцом, принцом Чарльзом.

Похоже, в династии Виндзор не только титулы передаются по наследству. Но не спешите удивляться: для английского двора носить вещи и украшения своих предков — великая честь. Именно поэтому Меган Маркл время от времени появлялась с кольцом принцессы Дианы с аквамарином, а Кейт Миддлтон — в ее тиаре. Это демонстрирует уважение к традициям и наследию британской династии.