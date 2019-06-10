Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак живут вместе только 4 дня в неделю

Интернет-общественность любит обсуждать жизнь Гвинет Пэлтроу, а в особенности ее интернет-магазин Goop, в котором можно купить, например, спрей для защиты от вампиров... Впрочем, на днях актриса удивила фанатов подробностями своей семейной жизни.

46-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж в сентябре прошлого года. Ее избранником стал 48-летний сценарист Брэд Фэлчак. Недавно актриса поделилась подробностями их семейной жизни. В интервью изданию The Sunday Times Гвинет рассказала, что Брэд проводит с ней лишь четыре дня в неделю. Не спешите осуждать звезду. Как пояснила актриса, на оставшиеся три дня ее муж отправляется в свой собственный дом, где проводит время с детьми от первого брака. Несмотря на то, что такая ситуация является достаточно необычной для большинства, Пэлтроу утверждает: близкие поддержали их выбор.

Еще в декабре Пэлтроу рассказала WSJ Magazine, что они с мужем не спешат объединять свои семьи. «Мы все делаем по-своему», — пояснила знаменитость. У Гвинет есть двое детей от первого брака: 15-летняя Эппл и 13-летний Мозес. Брэд находится в той же самой ситуации: у него есть сын и дочь от телепродюсера Сьюзан Фэлчак.

1 2 3 ... 10 В недавнем интервью Гвинет Пэлтроу рассказала, что видится с мужем лишь четыре дня в неделю

Отдельное проживание — не единственный необычный аспект брака Пэлтроу и Фэлчака. Супруги, например, провели медовый месяц вместе с бывшим мужем актрисы Крисом Мартином и его избранницей Дакотой Джонсон. После того, как об этом стало известно, на ток-шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» Гвинет заявила: «Вы знаете, это было здорово, мы отлично провели время».