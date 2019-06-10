Миллион за рекламный пост, или правда о триумфе Ивлеевой от нее самой

28-летняя Настя Ивлеева — одна из самых популярных представительниц российского шоу-биза. На Инстаграм звезды подписано почти 12 миллионов человек, а передачи с ее участием набирают сотни тысяч просмотров. В эксклюзивном интервью Forbes Ивлеева откровенно рассказала, как всего этого достигла.

На днях Настя Ивлеева дала интервью журналу Forbes. В нем звезда Инстаграма рассказала, с чего начиналась ее карьера, и как она заработала свой первый миллион.



Будущая знаменитость родилась в селе Разметелево недалеко от Санкт-Петербурга. В молодости еще никому не известная Ивлеева работала и мастером по маникюру в небольшом городе Колтуши, и менеджером автосалона, и администратором в ночном клубе. Кстати, именно там Настя и заработала свой первый миллион,.. который спустила на развлечения.



В 2015-м году — переезд в Москву, обучение в школе телевидения «Останкино». Именно тогда Настя и начала заниматься продвижением соцсетей: записывала короткие видео, которые стали набирать популярность.

Но на этом амбициозная девушка не остановилась: она вела реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю», параллельно проходя кастинги на все новые телевизионные передачи. Однако везде получала отказ. Когда ее пригласили на пробы в «Орел и Решка. Перезагрузка», Ивлеева не пришла — была уверена, что не подходит для этой передачи.

«Знала, что меня не возьмут — у меня даже английского не было!» — вспоминает звезда.

Продюсерам телешоу пришлось побегать за отчаявшейся Настей. Хорошо, что она были настойчивы!

На тот момент Регина Тодоренко заканчивала свою двухлетнюю работу в проекте и собиралась на время отдохнуть от тяжелых перелетов по разным странам. Настя Ивлеева появилась как нельзя кстати.

«Красивая элегантная девушка, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Она может быть и леди в прекрасном красном платье, и элегантно сидеть на кортах», — делился своими впечатлениями генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия.

Появление Насти в эфире значительно сказалось на популярности в Инстаграме: за 2017 год число ее подписчиков приблизилось к 5 миллионам человек, а стоимость рекламного размещения поднялась до 450 000 рублей.

Настя решила начать вкладывать энергию и деньги в собственные проекты. Так появился Youtube-канал и ток-шоу. Первый сезон Agentgirl был «комом»: Ивлеева продолжала работать на телевидении и плохо понимала, каким должен быть ее идеальный проект. Однако во время работы выкристаллизовалась успешная формула программы.

«Я не интервьюер, чтобы сидеть напротив человека и вести с ним диалог о творчестве. Мне ближе развлекательные истории. Поэтому второй сезон был сделан так, чтобы я была собой», — пояснила девушка.



«''Расскажи, воровал, обманывал?!''. Это выводит человека на эмоции, и в этом была цель второго сезона — не облизать, а разнести», — рассказывает Ивлеева.

Телеканал «Пятница!» в стороне не остался: Николай Картозия купил права на оба сезона Agentgirl, поскольку не сомневался в успехе. По его мнению, Настя Ивлеева — представитель нового поколения телевизионщиков-гибридов, которые одинаково интересны как в Интернете, так и в ТВ.

Несмотря на успех шоу, основным доходом Насти остается Инстаграм. Реклама в аккаунте Ивлеевой стоит порядка 1 миллиона рублей.



Но девушка не собирается останавливаться на достигнутом: она пробует себя в актерской деятельности, занимается продвижением аккаунтов «подопечных» в соцсетях, а осенью этого года презентует свой собственный бренд.



1 2 3 ... 10 В 2013 году Настя Ивлеева стала инстаграм-блогером — ее короткие юмористические видео быстро собрали солидную аудиторию

В свои 28 Ивлеева вошла в список самых богатых людей до 30 журнала Forbes. В финале интервью изданию она заявила: «Это только начало. Мы с вами еще увидимся. Я хочу прямо по-серьезке».

