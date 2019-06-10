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65-летний экс-муж Мэг Райан меняет 31-летнюю модель на студентку 26 лет

В последние дни личная жизнь Денниса Куэйда обсуждается практически во всех зарубежных СМИ. Знаменитый актер и бывший супруг Мэг Райан поразил общественность выходом в свет с весьма молодой спутницей.
Деннис Куэйд и Лаура Савойя
Деннис Куэйд и Лаура Савойя

Личная жизнь актера Денниса Куэйда привлекает внимание поклонников едва ли не больше, чем его актерская карьера. В 1990-е артист был мужем Мэг Райан. Супруги расстались более 15 лет назад, но лишь в конце прошлого года актриса объявила о том, что снова помолвлена. А вот ее бывший супруг успел жениться снова, развестись, а совсем недавно — бросить свою 31-летнюю возлюбленную ради еще более молодой девушки.

Санта Аузина и Деннис Куэйд
Санта Аузина и Деннис Куэйд

По сообщениям портала RadarOnline, Куэйд расстался с моделью Сантой Аузиной и теперь встречается с 26-летней Лаурой Савойя. Новая избранница актера является студенткой Техасского университета. На днях папарацци засняли парочку во время свидания. 

Поклонникам остается лишь делать ставки на то, как долго влюбленные с 39-летней разницей в возрасте проживут вместе. Хотя, в случае с Куэйдом расставание не всегда означает конец отношений. Личная жизнь Куэйда всегда была насыщенной. Напомним, с третьей женой Кимберли Баффингтон актер пытался развестись несколько раз, но пара забирала документы в последний момент. Окончательно супруги расстались лишь в 2018 году. В браке у Денниса и Кимберли родились двойняшки Томас и Зои. Также у актера есть 27-летний сын Джек от Мэг Райан.

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10 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Мэг Райан

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У таких дядей всегда будут молодые девочки ,хотя эта девушка на 26 не тянет на 35 минимум

  • Орел, но выглядит сильно пьющим(

  • Мэг постарела (хотя статья не о ней), но и ее бывший тоже сильно сдал, плохо выглядит, что и говорить

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