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Мешки для мусора вместо штанов? Хайди Клум вышла на парад в «целлофановых» брюках

46-летняя модель и телеведущая Хайди Клум — известная модница. Ее образы редко попадают под огонь фэшн-критики. Однако на днях знаменитость удивила своих поклонников, появившись на улице... в «целлофановых» штанах.

Топ-модель и ведущая «Проекта Подиум» — королева красных дорожек. В то же время Хайди Клум не чужда эффектному стрит-стайлу: она отлично себя чувствует и в дырявых футболках, и в экстравагантном мини. 

9 июня знаменитость была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса. Неоновые кроссовки, длинный черный пиджак в +35, да еще и брюки, которые поклонники приняли за «мешки для мусора»... 

В таком виде Хайди Клум посетила гей-парад, который ежегодно проходит на голливудских улицах и привлекает множество селебрити. Именно по этому случаю на черной футболке Хайди красовалась расцвеченная радугой надпись Love is love. 

Топ-модель веселилась в бассейне из шариков и блесток, фотографировалась с фанатами и гуляла по улицам вместе с дочерью Лу Сулолой Сэмюель. На девятилетней девочке были надеты радужные ангельские рожки.

Поклонники к наряду звездной мамы отнеслись неоднозначно. «Это что, мешок для мусора вместо штанов?», «Целлофановые штаны», «Ей не жарко?» — комментировали фолловеры.

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10 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Хайди Клум

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Классные штаны. Она вообще хорошо одевается

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