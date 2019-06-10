Мешки для мусора вместо штанов? Хайди Клум вышла на парад в «целлофановых» брюках

46-летняя модель и телеведущая Хайди Клум — известная модница. Ее образы редко попадают под огонь фэшн-критики. Однако на днях знаменитость удивила своих поклонников, появившись на улице... в «целлофановых» штанах.

Топ-модель и ведущая «Проекта Подиум» — королева красных дорожек. В то же время Хайди Клум не чужда эффектному стрит-стайлу: она отлично себя чувствует и в дырявых футболках, и в экстравагантном мини.



9 июня знаменитость была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса. Неоновые кроссовки, длинный черный пиджак в +35, да еще и брюки, которые поклонники приняли за «мешки для мусора»...

В таком виде Хайди Клум посетила гей-парад, который ежегодно проходит на голливудских улицах и привлекает множество селебрити. Именно по этому случаю на черной футболке Хайди красовалась расцвеченная радугой надпись Love is love.



Топ-модель веселилась в бассейне из шариков и блесток, фотографировалась с фанатами и гуляла по улицам вместе с дочерью Лу Сулолой Сэмюель. На девятилетней девочке были надеты радужные ангельские рожки.



Поклонники к наряду звездной мамы отнеслись неоднозначно. «Это что, мешок для мусора вместо штанов?», «Целлофановые штаны», «Ей не жарко?» — комментировали фолловеры.