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Костяная рука: Анджелина Джоли снова напугала изможденными конечностями со вздутыми венами

44-летняя Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН посетила лагерь беженцев на границе Колумбии и Венесуэлой, где пообщалась с местными детьми. Однако на снимках, сделанных во время встречи, поклонников актрисы напугала не окружающая обстановка, а ее истощенные руки.

На днях Анджелина Джоли прибыла в Колумбию с гуманитарной миссией. Фотографы засняли актрису во время ее визита в лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Однако поклонников Джоли испугали не ужасные условия, в которых там живут люди, а внешность их кумира.

На одном из снимков Анджелина запечатлена в окружении колумбийских детей. В кадре актриса позирует в длинном бежевом платье без рукавов. Этот наряд позволил фанатам рассмотреть вздувшиеся вены на исхудавших руках знаменитости.

  • Анджелина Джоли
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    Казалось, фанаты Анджелины Джоли уже должны были привыкнуть к ее чрезмерной худобе
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Колумбийскими фото поделился официальный аккаунт портала Just Jared в Инстаграме. И большинство комментариев под постом было посвящено отнюдь не благотворительной деятельности Анджелины. «Она выглядит так, будто умирает. Посмотрите, как сильно у нее выступают вены», «Господи, она более истощена, чем когда-либо. Не лучший пример для этих детей. Она не может заботиться о себе должным образом. Я не осуждаю ее, но она выглядит абсолютно нездоровой», «Страшно», — ужасались подписчики.

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10 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Анджелина Джоли

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Пора бы уже привыкнуть, она такая. Но ничего пугающего не увидела.

  • руки старушки

  • Я при росте 166 была 58 кг. Перестала есть сладкое, мучное, вредности. В остальном себе ни в чем не отказываю. Испугалась, когда 51-52 стала (за 2 месяца). Сейчас позволяю себе иногда то, от чего "навсегда" решила отказаться. Больше 53 не могу набрать. Выгляжу такой же костлявой, как и Джоли. Руки - веточки, ноги - прутики :)) А чувствую себя прекрасно:))) Хотя да, постарела я резко. Как жир исчез, все морщины появились, мне 39. Выгляжу старше :(

  • Вот так вот... Если у нее: красивой, богатой, влиятельной проблемы, а у нее они есть. То, как нам смертным бороться с этим недугом...?

  • У меня так сильно торчали вены,когда я была беременна и кровь была густая.

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