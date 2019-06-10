Костяная рука: Анджелина Джоли снова напугала изможденными конечностями со вздутыми венами

44-летняя Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН посетила лагерь беженцев на границе Колумбии и Венесуэлой, где пообщалась с местными детьми. Однако на снимках, сделанных во время встречи, поклонников актрисы напугала не окружающая обстановка, а ее истощенные руки.

На днях Анджелина Джоли прибыла в Колумбию с гуманитарной миссией. Фотографы засняли актрису во время ее визита в лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Однако поклонников Джоли испугали не ужасные условия, в которых там живут люди, а внешность их кумира.

На одном из снимков Анджелина запечатлена в окружении колумбийских детей. В кадре актриса позирует в длинном бежевом платье без рукавов. Этот наряд позволил фанатам рассмотреть вздувшиеся вены на исхудавших руках знаменитости.

1 2 3 ... 10 Казалось, фанаты Анджелины Джоли уже должны были привыкнуть к ее чрезмерной худобе

Колумбийскими фото поделился официальный аккаунт портала Just Jared в Инстаграме. И большинство комментариев под постом было посвящено отнюдь не благотворительной деятельности Анджелины. «Она выглядит так, будто умирает. Посмотрите, как сильно у нее выступают вены», «Господи, она более истощена, чем когда-либо. Не лучший пример для этих детей. Она не может заботиться о себе должным образом. Я не осуждаю ее, но она выглядит абсолютно нездоровой», «Страшно», — ужасались подписчики.