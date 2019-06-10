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Не густо: без пуш-апа грудь Даутцен Крез выглядит вопиюще плоской

За свою модельную карьеру 34-летняя Даутцен Крез много снималась в рекламных кампаниях нижнего белья и купальников. На фотографиях она всегда позирует с соблазнительным декольте, а вот в жизни ее формы выглядят совсем иначе.

Даутцен Крез не раз проходила по подиуму Victoria's Secret, демонстрируя соблазнительные изгибы, пышный бюст, длинные ноги и роскошные светлые волосы...

На днях топ-модель была заснята папарацци на одном из пляжей Ибицы. 34-летняя звезда загорала и плавала в леопардовом бикини, демонстрируя свое подтянутое гибкое тело. Казалось бы, все идеально, но, простите, а куда же пропала грудь, которой мы не раз восхищалась на глянцевых снимках?

Вместо пышного бюста Даутцен Крез продемонстрировала скромные формы, которые к тому же подчеркнула маленьким бикини. 

Топ-модель строго следит за питанием и много тренируется. Физические нагрузки и белковая диета помогают убирать лишние килограммы, однако вместе с ненужным весом, кажется, ушли и другие объемы — декольте одной из самых красивых моделей не узнать.

  • Даутцен Крез
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    Даутцен Крез родом из Нидерландов, «страны велосипедов». С детства она увлекалась спортом и вела активный образ жизни
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Поклонники Крез во мнениях разделились. Одни похвалили знаменитость за подтянутую форму и стройное тело, другие же обратили внимание на «сдувшийся» бюст. 

Как бы то ни было, мы считаем, что 34-летняя мама двоих детей выглядит просто замечательно! А главное, она счастлива.

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10 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Даутцен Крез

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • может действительно пропал бюст после кормлений. Потому что какой бы пушап ни был, но если вообще ничего нет - то что пушить?

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