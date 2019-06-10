Внезапно! Нюша впервые показала фото со свадьбы и свое откровенное платье невесты

В отличие от многих российских звезд, певица Нюша привыкла держать свою личную жизнь в секрете. Первые фотографии с ее свадьбы, которая состоялась два года назад, появились в Сети лишь на днях. Снимки вызвали неоднозначную реакцию поклонников.

В 2017 году певица Нюша сыграла свадьбу — ее избранником стал чиновник Игорь Сивов. Несмотря на значимость события, новоиспеченная жена не торопилась выкладывать праздничные снимки в Сеть. Поклонникам пришлось ждать целых два года, чтобы узнать, в каком платье шла под венец артистка.



На днях супругу Нюши исполнилось 39 лет. Знаменитость решила поздравить любимого, опубликовав на своей странице в Инстаграме свадебное фото.

Однако поклонники сфокусировали все свое внимание не на пожеланиях Игорю Сивову, а на обсуждении наряда невесты. По мнению фолловеров, платье звезды никак нельзя назвать свадебным.



«Король в костюме, а Королева почти голая», «Ну и платье...», «А что не голой сразу?», «Слишком откровенно», — прокомментировали подписчики. Как вы видите на фото, Нюша и правда позирует в очень откровенном аутфите.

1 2 3 ... 10 Впервые Нюша и Игорь Сивов впервые вышли вместе в свет мае 2017 года

Однако многие фанаты заступились за столь необычный выбор свадебного платья. Они напомнили, что церемония Нюши и Игоря проходила на Мальдивах. Вероятно, в традиционном платье артистке было бы слишком жарко. Кроме того, отметили они, «голые» наряды давно уже стали классикой. Нравится это кому-то или нет.