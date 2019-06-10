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Внезапно! Нюша впервые показала фото со свадьбы и свое откровенное платье невесты

В отличие от многих российских звезд, певица Нюша привыкла держать свою личную жизнь в секрете. Первые фотографии с ее свадьбы, которая состоялась два года назад, появились в Сети лишь на днях. Снимки вызвали неоднозначную реакцию поклонников.

В 2017 году певица Нюша сыграла свадьбу — ее избранником стал чиновник Игорь Сивов. Несмотря на значимость события, новоиспеченная жена не торопилась выкладывать праздничные снимки в Сеть. Поклонникам пришлось ждать целых два года, чтобы узнать, в каком платье шла под венец артистка.

На днях супругу Нюши исполнилось 39 лет. Знаменитость решила поздравить любимого, опубликовав на своей странице в Инстаграме свадебное фото. 

Однако поклонники сфокусировали все свое внимание не на пожеланиях Игорю Сивову, а на обсуждении наряда невесты. По мнению фолловеров, платье звезды никак нельзя назвать свадебным. 

«Король в костюме, а Королева почти голая», «Ну и платье...», «А что не голой сразу?», «Слишком откровенно», — прокомментировали подписчики. Как вы видите на фото, Нюша и правда позирует в очень откровенном аутфите.

Однако многие фанаты заступились за столь необычный выбор свадебного платья. Они напомнили, что церемония Нюши и Игоря проходила на Мальдивах. Вероятно, в традиционном платье артистке было бы слишком жарко. Кроме того, отметили они, «голые» наряды давно уже стали классикой. Нравится это кому-то или нет.

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10 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Певица Нюша

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Почему так сильно она после родов изменилась? Вроде не растолстела и молодая, но вот тетка тёткой.

  • Она пластику что - ли сделала? На новых фото что - то изменилось . Даже не сразу ее узнала

  • Свадебное платье ужасное, если честно. Хотя, ждать от Нюши чего-то менее откровенного бессмысленно...

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