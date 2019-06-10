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Королевна! Подруга Криштиану Роналду копирует стиль и жесты Кейт Миддлтон и Мелании Трамп

9 июня возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес вместе с семьей футболиста наблюдала за матчем финала Лиги наций УЕФА. 25-летняя модель привлекла всеобщее внимание, поддерживая своего знаменитого бойфренда.

9 июня в Португалии состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА. Среди болельщиков португальской команды присутствовала практически вся семья Криштиану Роналду. Однако всеобщее внимание привлекла его возлюбленная Джорджина Родригес.

Избранница знаменитого футболиста предстала перед публикой в белоснежном комбинезоне. Образ модели напомнил многим наряды Мелании Трамп и Кейт Миддлтон.

  • Джорджина Родригес
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    9 июня Джорджина Родригес поддержала своего бойфренда Криштиану Роналду во время финального матча Лиги наций УЕФА
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Судя по всему, Родригес и сама чувствует себя первой леди. Она настолько вошла в роль, что даже приветствовала поклонников, аккуратно помахивая рукой. 

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10 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru, East News
Теги

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

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