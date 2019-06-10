«Я хочу ''Санта-Барбару": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских и не разводился с женой

Не так давно Потап и Настя Каменских оформили свои отношения официально. Однако выяснилось, что в эффектную брюнетку артист был влюблен уже давно — и «не пара» просто скрывала свои отношения.

О романе Потапа и Насти Каменских говорили давно. Колоритные артисты пели о том, что они «не пара» еще в далеком 2008-м. Действительно, парой их назвать было сложно, ведь на тот момент украинский певец был женат на Ирине Горовой и воспитывал сына Андрея.



Однако даже после развода, который состоялся в 2014-м, Потап не спешил объявлять о романе с коллегой по цеху. На протяжении пяти лет рэпер хранил молчание, и только после свадьбы с Настей Каменских признался — он любил ее всегда.

По словам Потапа, решение открыто объявить о своих чувствах далось непросто. «Это было очень трудно сделать. Хотелось всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек! Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично», — поделился эмоциями артист.

Потап с благодарностью и уважением отзывается о бывшей супруге, Ирине Горовой. Она во всем поддерживала исполнителя и приняла его желание развестись. Потап и Ирина сохранили теплые отношения, и экс-возлюбленная даже присутствовала на свадьбе артиста и его новой пассии.



Однако если Ирина проявила мудрость, то как информацию принял Андрей? "Это деликатно надо было сделать, потому что Андрюша очень любит маму. Было очень непросто... Я рассказывал ему о своих отношениях понемногу, и мы пришли к тому, что однажды я сказал ему: ''Сынок, если я женюсь, то как ты отреагируешь?'', а он ответил: ''Если это для тебя хорошо, то я буду делать все, что хорошо для моего папы!'', — прокомментировал Потап.

Популярный певец предпочел не раскрывать, когда начался его роман с Настей Каменских, однако счастлив, что теперь может открыто делиться своей любовью. «Я хочу отношений, я хочу «Санта-Барбару», мне это нравится!», — заключил артист.