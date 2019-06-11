Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына

9 июня младшему сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста Псалму исполнился месяц. В честь этого события многодетная мама впервые опубликовала снимок малыша.

На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма. Малышу исполнился месяц. Напомним, 9 мая Псалма родила суррогатная мать. Он стал четвертым ребенком Кардашьян и ее супруга Канье Уэста, которые растят еще 5-летнюю Норт, 3-летнего Сэйнта и годовалую Чикаго.

Большинство подписчиков отметили, что малыш похож на свою старшую сестру Чикаго. «Чикаго и Псалм — близнецы», «Выглядит как Чикаго», «Боже, он действительно как две капли воды похож на Чи!» — удивились фолловеры.

1 2 3 ... 10 9 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок

Суррогатная мать, которая выносила и родила Псалма, наблюдалась у семейного доктора Кардашьянов. Благодаря нему родились и дети Крис Дженнер: 40-летняя Кортни, 34-летняя Хлое, 32-летний Роб, 23-летняя Кендалл, 21-летняя Кайли и, конечно, сама Ким.