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Анастасия Решетова рассказала о неприятных сторонах своей беременности и сильном токсикозе

В последнее время Анастасия Решетова часто делится с подписчиками размышлениями и переживаниями по поводу своей первой беременности. На днях модель поведала, с какими трудностями столкнулась за недавнее время.

Анастасия Решетова написала пост о том, какие проблемы у нее возникли во время беременности. По словам невесты Тимати, теперь она делит свою жизнь на «до» и «после». Свой пост модель сопроводила селфи, на котором предстала в просторных бежевых штанах и обтягивающем топе в тон.

«Да, в этом положении есть масса неудобств — токсикоз, лишний вес, плохое самочувствие, отказ от привычных занятий, запрет на большинство процедур красоты и т.д. Например, из-за токсикоза мне часто приходилось все отменять и оставаться дома. А иногда приступы рвоты настигали прямо в дороге или в офисе, а бывало и ночью», — призналась Решетова.

  • Анастасия Решетова
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    Анастасия Решетова часто рассказывает подписчикам, как проходит ее беременность
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Фолловеры поддержали будущую маму и согласились с ней в том, что все трудности преодолимы. «У беременности очень много неудобств, но посмотри, насколько ты стала краше. Прямо светишься вся», «Настя, ты большая молодец! Все у вас с Тимуром будет хорошо!», «Все быстро забывается, когда ты чувствуешь, как крохотные ножки пинают тебя изнутри», — прокомментировали пост подписчики.

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11 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • ну все, понеслась(( лучше бы еще хотя бы месяц скрывали

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