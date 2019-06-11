Анастасия Решетова рассказала о неприятных сторонах своей беременности и сильном токсикозе

В последнее время Анастасия Решетова часто делится с подписчиками размышлениями и переживаниями по поводу своей первой беременности. На днях модель поведала, с какими трудностями столкнулась за недавнее время.

Анастасия Решетова написала пост о том, какие проблемы у нее возникли во время беременности. По словам невесты Тимати, теперь она делит свою жизнь на «до» и «после». Свой пост модель сопроводила селфи, на котором предстала в просторных бежевых штанах и обтягивающем топе в тон.

«Да, в этом положении есть масса неудобств — токсикоз, лишний вес, плохое самочувствие, отказ от привычных занятий, запрет на большинство процедур красоты и т.д. Например, из-за токсикоза мне часто приходилось все отменять и оставаться дома. А иногда приступы рвоты настигали прямо в дороге или в офисе, а бывало и ночью», — призналась Решетова.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова часто рассказывает подписчикам, как проходит ее беременность

Фолловеры поддержали будущую маму и согласились с ней в том, что все трудности преодолимы. «У беременности очень много неудобств, но посмотри, насколько ты стала краше. Прямо светишься вся», «Настя, ты большая молодец! Все у вас с Тимуром будет хорошо!», «Все быстро забывается, когда ты чувствуешь, как крохотные ножки пинают тебя изнутри», — прокомментировали пост подписчики.