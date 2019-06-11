45-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-бикини

Звезда «Едим дома!», кажется, знает о разнообразных лакомствах все, но при этом остается обладательницей безупречной фигуры. Фото в бикини, которое 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на днях в своем Инстаграме, тому подтверждение.

На днях Юлия Высоцкая порадовала своих поклонников новым снимком. На нем 45-летняя супруга Андрея Кончаловского предстала в роскошном синем бикини на фоне райского пейзажа. Стройные ноги, плоский живот, идеальная осанка — такому набору позавидовала бы и двадцатилетняя девушка.



Поклонники не остались равнодушными и мгновенно оценили фотографию актрисы. «Какая красота!», «Фигура просто восторг, так держать», «Как можно вкусно готовить и при этом оставаться стройняшкой? В чем секрет?», «Супер женщина, фигура на зависть всем», — с восторгом отозвались фолловеры.

Но не стоит забывать, что шикарная физическая форма не свалилась на Юлию Высоцкую с небес. 45-летняя актриса не раз признавалась, что ежедневно занимается спортом, играет в теннис не меньше часа, выполняет упражнения из йоги, а еще бегает по утрам и правильно питается.



1 2 3 ... 10 Юлия Высоцкая всегда находит время на спорт. В интервью журналу Hello! она заявила: «Лень — это, на самом деле, главный двигатель! Я очень хорошо знаю, что ленива, но мне от этого стыдно — и я работаю над этим»

Согласитесь, список активностей звезды внушительный! Именно неустанная работа над собой позволяет Высоцкой щеголять по пляжу в открытом купальнике и получать сотни комплиментов по поводу своей фигуры.