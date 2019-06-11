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СМИ: Бари Алибасов вышел из искусственной комы, но ничего не помнит

11 июня известный продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы. По сообщениям пиар-директора музыканта, Бари Каримович потерял память и не может разговаривать.

У поклонников музыканта и продюсера Бари Алибасова наконец появился повод порадоваться: по сообщениям СМИ, 11 июня Бари Алибасов вышел из комы, в которую он впал в результате серьезного отравления. 

Как сообщил РИА Новости пиар-директор артиста, Бари Каримович вышел из состояния медикаментозного сна. Однако состояние Алибасова все еще тяжелое: он ничего не помнит и не может разговаривать. 

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», — процитировал пиар-директор Вадим Горжанкин.

Он добавил, что врачи внимательно наблюдают за знаменитым пациентом и проводят все необходимые анализы.

  • Бари Алибасов
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    4 июня Бари Алибасов был в срочном порядке госпитализирован в больницу им. Склифосовского
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Напомним, что 72-летний артист был доставлен в больницу им. Склифосовского 4 июня с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

Врачи борются за здоровье Алибасова, однако звезде предстоит длительная реабилитация. Как утверждает пиар-директор, в результате инцидента Бари Каримович, возможно, никогда не сможет глотать самостоятельно. 

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11 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Бари Алибасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Хороший аргумент))) нооо кота все-таки вспомнил -не забыл. Выздоравливай.хотя это будет трудно" сделать ))) крепись..держись .хоть за соломинку.

  • Меня тоже очень тронуло, что всё же вспомнил про кота... поправляйся, Бари.

  • Здоровья!
    А на фото не Рутберг, а Свиридова.

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