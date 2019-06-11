СМИ: Бари Алибасов вышел из искусственной комы, но ничего не помнит

11 июня известный продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы. По сообщениям пиар-директора музыканта, Бари Каримович потерял память и не может разговаривать.

У поклонников музыканта и продюсера Бари Алибасова наконец появился повод порадоваться: по сообщениям СМИ, 11 июня Бари Алибасов вышел из комы, в которую он впал в результате серьезного отравления.



Как сообщил РИА Новости пиар-директор артиста, Бари Каримович вышел из состояния медикаментозного сна. Однако состояние Алибасова все еще тяжелое: он ничего не помнит и не может разговаривать.

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», — процитировал пиар-директор Вадим Горжанкин.



Он добавил, что врачи внимательно наблюдают за знаменитым пациентом и проводят все необходимые анализы.

1 2 3 ... 8 4 июня Бари Алибасов был в срочном порядке госпитализирован в больницу им. Склифосовского

Напомним, что 72-летний артист был доставлен в больницу им. Склифосовского 4 июня с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.



Врачи борются за здоровье Алибасова, однако звезде предстоит длительная реабилитация. Как утверждает пиар-директор, в результате инцидента Бари Каримович, возможно, никогда не сможет глотать самостоятельно.