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Последний шанс? В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон ловит молодость за хвост

На днях 50-летняя звезда сериала «Друзья» появилась на красной ковровой дорожке в экстравагантном наряде. Дженнифер Энистон облачилась в черное кожаное мини-платье, забыв при этом надеть лифчик.
Дженнифер Энистон на премьере фильма «Загадочное убийство»
Дженнифер Энистон на премьере фильма «Загадочное убийство»

Пока все изумляются худобе Анджелины Джоли и спорят о ее методах воспитания, еще одна экс-возлюбленная Бреда Питта предоставила повод для обсуждений. 50-летняя Дженнифер Энистон предстала перед поклонниками на премьере фильма «Загадочное убийство» под руку с Адамом Сэндлером. Однако загадочной оказалась не только новинка от Netflix, но и наряд, который подобрала для выхода в свет исполнительница главной роли. 

Дженнифер Энистон в откровенной фотосессии
Дженнифер Энистон в откровенной фотосессии

Экс-возлюбленная Бреда Питта, похоже, абсолютно довольна своей внешностью. Не так давно она участвовала в откровенной фотосессии, где продемонстрировала обвисшую грудь, а теперь решила задать жару на мероприятии, не надев лифчик. 

Черное кожаное платье Celine, которое топорщилось в разные стороны и сидело не по фигуре, похоже, несколько смутило не только поклонников, но и саму актрису. На фотографиях, попавших в Сеть, Энистон не спешит улыбаться и, судя по всему, чувствует себя довольно скованно. 

Публика отнеслась к образу Дженнифер неоднозначно: одни хвалили стройные загорелые ноги, которые продемонстрировала 50-летняя знаменитость, а другие раскритиковали ее за дурной вкус. 

Впрочем, мы бы не торопились вешать такие ярылки на платье за 4 000 евро. Вероятно, все дело в фасоне, который просто-напросто не подошел фигуре Дженнифер Энистон. 

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11 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion- Media.ru
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Дженнифер Энистон

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Посмотрите ее фотки в интернете она почти всегда без лифона. Старушка Джен,ты прекрасна для 50 лет

  • мне вообще не нравится ее внешность, но для 50 лет она выглядит феноменально молодо и подтянуто. Как будто ей 28.

  • Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.

  • Пеппи

    Посмотрите ее фотки в интернете она почти всегда без лифона. Старушка Джен,ты прекрасна для 50 лет

    Но она-то думает, что и не для 50 ти тоже)

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