Последний шанс? В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон ловит молодость за хвост

На днях 50-летняя звезда сериала «Друзья» появилась на красной ковровой дорожке в экстравагантном наряде. Дженнифер Энистон облачилась в черное кожаное мини-платье, забыв при этом надеть лифчик.

Дженнифер Энистон на премьере фильма «Загадочное убийство»

Пока все изумляются худобе Анджелины Джоли и спорят о ее методах воспитания, еще одна экс-возлюбленная Бреда Питта предоставила повод для обсуждений. 50-летняя Дженнифер Энистон предстала перед поклонниками на премьере фильма «Загадочное убийство» под руку с Адамом Сэндлером. Однако загадочной оказалась не только новинка от Netflix, но и наряд, который подобрала для выхода в свет исполнительница главной роли.

Дженнифер Энистон в откровенной фотосессии

Экс-возлюбленная Бреда Питта, похоже, абсолютно довольна своей внешностью. Не так давно она участвовала в откровенной фотосессии, где продемонстрировала обвисшую грудь, а теперь решила задать жару на мероприятии, не надев лифчик.



Черное кожаное платье Celine, которое топорщилось в разные стороны и сидело не по фигуре, похоже, несколько смутило не только поклонников, но и саму актрису. На фотографиях, попавших в Сеть, Энистон не спешит улыбаться и, судя по всему, чувствует себя довольно скованно.

1 2 3 ... 9 Дженнифер Энистон прославилась благодаря участию в сериале «Друзья»

Публика отнеслась к образу Дженнифер неоднозначно: одни хвалили стройные загорелые ноги, которые продемонстрировала 50-летняя знаменитость, а другие раскритиковали ее за дурной вкус.



Впрочем, мы бы не торопились вешать такие ярылки на платье за 4 000 евро. Вероятно, все дело в фасоне, который просто-напросто не подошел фигуре Дженнифер Энистон.