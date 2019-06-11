«Ем и плачу»: Асмус пожаловалась на сильный вечерний аппетит, а ее разнесли за кокетство

31-летняя актриса Кристина Асмус отличается миниатюрным телосложением. Ее рост составляет всего 1,64 метра, а складная фигура добавляет образу хрупкости. Знаменитость тщательно следит за питанием и не позволяет себе лишнего.
Поклонники восхищаются стройным телосложением звезды, а зачастую и вовсе советуют ей набрать пару лишних кило. Впрочем, Кристина Асмус не спешит прислушиваться к мнению фолловеров.
Даже фотографию с бургером, которую актриса недавно выложила в свой Инстаграм, Кристина подписала так: «Взяла у мужа сфоткаться».
Шутки-шутками, а 11 мая под очередной фотографией худышки-Асмус разразился настоящий спор. 31-летняя актриса поделилась с подписчиками бедой: оказывается, Кристину мучает ночной голод. С наступлением темноты актрисе практически невозможно противостоять сильному желанию что-либо съесть.
Кроме того, Асмус заявила, что ненавидит себя и попросила подписчиков поделиться советом, как избавиться от привычки перекусывать по ночам.
Не знаем, чего ожидала Кристина, размещая подобный текст под фотографией, на которой она демонстрирует стройные ноги, однако в комментариях поднялась настоящая буря.
«Опубликую фото, где я дрыщ, и подпишу, как много я ем, чтобы все сказали: да ты ж вон какая худенькая, тебе можно есть, сколько захочешь», «Не похоже, что Вы вообще едите», «Зачем писать о переедании и выставлять такую фотку?» — взбудоражились фолловеры.
Самые преданные поклонники тоже не остались в стороне: они посоветовали Кристине ложиться пораньше спать, чтобы чувство голода не настигало ее по ночам, а также устраивать себе полезные перекусы — например, в виде зеленого яблока или пары огурцов.