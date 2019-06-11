«Ем и плачу»: Асмус пожаловалась на сильный вечерний аппетит, а ее разнесли за кокетство

На днях Кристина Асмус сделала откровенное признание под фотографией в Инстаграме: по ночам на нее нападает страшный голод, которому она не в силах противостоять. Однако вместо сочувствия звезда «Интернов» получила тонну критики.

31-летняя актриса Кристина Асмус отличается миниатюрным телосложением. Ее рост составляет всего 1,64 метра, а складная фигура добавляет образу хрупкости. Знаменитость тщательно следит за питанием и не позволяет себе лишнего.



Поклонники восхищаются стройным телосложением звезды, а зачастую и вовсе советуют ей набрать пару лишних кило. Впрочем, Кристина Асмус не спешит прислушиваться к мнению фолловеров.

Даже фотографию с бургером, которую актриса недавно выложила в свой Инстаграм, Кристина подписала так: «Взяла у мужа сфоткаться».



Шутки-шутками, а 11 мая под очередной фотографией худышки-Асмус разразился настоящий спор. 31-летняя актриса поделилась с подписчиками бедой: оказывается, Кристину мучает ночной голод. С наступлением темноты актрисе практически невозможно противостоять сильному желанию что-либо съесть.



«Мне всегда хочется есть именно по ночам. Утром с кофейком слегка заморить червячка — святое дело. В течение дня не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой — ящик Пандоры открывается, и я ем и плачу, ем и плачу», — заявила в своем микроблоге звезда «Интернов».

Кроме того, Асмус заявила, что ненавидит себя и попросила подписчиков поделиться советом, как избавиться от привычки перекусывать по ночам.

Та самая фотография Кристины Асмус, которая вызвала волну обсуждений

Не знаем, чего ожидала Кристина, размещая подобный текст под фотографией, на которой она демонстрирует стройные ноги, однако в комментариях поднялась настоящая буря.



«Опубликую фото, где я дрыщ, и подпишу, как много я ем, чтобы все сказали: да ты ж вон какая худенькая, тебе можно есть, сколько захочешь», «Не похоже, что Вы вообще едите», «Зачем писать о переедании и выставлять такую фотку?» — взбудоражились фолловеры.



1 2 3 ... 10 Кристина Асмус много лет посвятила профессиональному спорту

Самые преданные поклонники тоже не остались в стороне: они посоветовали Кристине ложиться пораньше спать, чтобы чувство голода не настигало ее по ночам, а также устраивать себе полезные перекусы — например, в виде зеленого яблока или пары огурцов.