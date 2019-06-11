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Инсайдер: отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера ухудшились в период его работы с Леди Гагой

Выяснились новые подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера. Как оказалось, фильм «Звезда родилась» все-таки стал одной из причин разрыва знаменитой пары. Но, как ни парадоксально, он же заставил их до последнего оттянуть момент окончательного расставания.

Недавно выяснилось, что участие Брэдли Купера в оскароносном фильме «Звезда родилась» все-таки стало одной из причин его расставания с Ириной Шейк. Источник, близкий к паре, сказал изданию People: «Брэдли был эмоционально отстраненным во время съемок фильма ''Звезда родилась''. Они пытались спасти отношения, но все окончательно изменилось».

Более того, стало известно, что Купер и Шейк к моменту выхода фильма уже договорились о разрыве, но жили вместе и ходили на мероприятия, чтобы не разрушить пиар-кампанию. Ирина пошла на это, чтобы помочь бывшему возлюбленному выиграть «Оскар» за лучшую мужскую роль. Увы, все было напрасно — картина получила награду лишь за лучшую песню.

«С тех пор, как Брэдли встретил Леди Гагу, отношения с Ириной стали напряженными, но он всегда говорил ей, что просто играет, и ничего романтического в этом нет», — поведал инсайдер RadarOnline. Хотя Купер действительно старался наладить отношения с Шейк, все свободное время он проводил с Леди Гагой.

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11 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк, Брэдли Купер, Леди Гага

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ирина (так же и Боня) это только красивое тело...которое через два года надоедает...Чтобы жить дольше вместе нужны общие интересы, общие ценности, и так далее. А между золушками из России и иностранцами с европейским, американским воспитанием, образованием нет ничего общего.

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