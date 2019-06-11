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«Хотят забрать у меня мои песни и имя»: L'One со скандалом объявил об уходе из Black Star

Слухи о том, что Леван Горозия (L'One) собирается покинуть лейбл Тимати, ходили несколько месяцев. 11 июня рэпер заявил, что не продлил контракт с компанией, а также поведал о проблемах, связанных со своим уходом. 
L'One
Рэпер L'One (Леван Горозия)

Этой весной стало известно, что рэпер L'One намерен покинуть лейбл Black Star сразу после выхода нового музыкального альбома. Все это время ни артист, ни представители лейбла не комментировали причины окончания сотрудничества. 

Говорил о том, у Левана имеются проблемы с руководством компании, и Егор Крид, который недавно тоже, причем весьма проблематично, покинул лейбл

11 июня рэпер написал в своем микроблоге большой пост, посвященный уходу из проекта Тимати. 

L'One, Тимати
Тимати и L'One

Как оказалось, исполнитель ушел из Black Star еще 16 марта. Рэпер поблагодарил всех своих коллег за плодотворное сотрудничество, а затем перешел к главному — к проблемам, с которыми он столкнулся из-за того, что больше не является артистом лейбла. 

«Мои уже бывшие партнеры хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Они хотят забрать у меня возможность выступать», — написал Леван (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена)

Горозия заявил, что не хочет терпеть суровые лишения, оговоренные контрактом лейбла, поэтому не собирается прекращать исполнять свои песни. К тому же, он намекнул, что руководство компании все эти годы могло обманывать его и скрывать реальный заработок артиста. 

«Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим!» — завершил свой пост-откровение Леван. 

На слова знаменитости незамедлительно отреагировал генеральный директор Black Star Пашу. «То, что написал L'One — его видение ситуации, он может предпринимать что угодно. У компании есть свои права, и если он будет их нарушать, то мы будем обращаться в суд», — передает слова мужчины Telegram-канал Super.ru. 

Напомним, ранее другая артистка Black Star — Kristina Si — также лишилась права исполнять свои песни и выступать под творческим псевдонимом после ухода из лейбла. Вернуть его она так и не смогла.

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11 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

L'One, Тимати, Егор Крид

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Надо было внимательно читать,что внизу договора мелкими буковками написано

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