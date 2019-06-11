«Хотят забрать у меня мои песни и имя»: L'One со скандалом объявил об уходе из Black Star

Этой весной стало известно, что рэпер L'One намерен покинуть лейбл Black Star сразу после выхода нового музыкального альбома. Все это время ни артист, ни представители лейбла не комментировали причины окончания сотрудничества.
11 июня рэпер написал в своем микроблоге большой пост, посвященный уходу из проекта Тимати.
Как оказалось, исполнитель ушел из Black Star еще 16 марта. Рэпер поблагодарил всех своих коллег за плодотворное сотрудничество, а затем перешел к главному — к проблемам, с которыми он столкнулся из-за того, что больше не является артистом лейбла.
Горозия заявил, что не хочет терпеть суровые лишения, оговоренные контрактом лейбла, поэтому не собирается прекращать исполнять свои песни. К тому же, он намекнул, что руководство компании все эти годы могло обманывать его и скрывать реальный заработок артиста.
«Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим!» — завершил свой пост-откровение Леван.
На слова знаменитости незамедлительно отреагировал генеральный директор Black Star Пашу. «То, что написал L'One — его видение ситуации, он может предпринимать что угодно. У компании есть свои права, и если он будет их нарушать, то мы будем обращаться в суд», — передает слова мужчины Telegram-канал Super.ru.
Напомним, ранее другая артистка Black Star — Kristina Si — также лишилась права исполнять свои песни и выступать под творческим псевдонимом после ухода из лейбла. Вернуть его она так и не смогла.