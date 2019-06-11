МВД сняло все обвинения с журналиста Ивана Голунова

Вот уже несколько дней главной темой для обсуждения в Рунете является задержание журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. 11 июня стало известно, что дело было закрыто.

Иван Голунов

6 июня СМИ стало известно о задержании 36-летнего журналиста Ивана Голунова. В тот день мужчина закончил писать черной вариант своего нового расследования.

Ивана задержали полицейские, одетые в штатское. Вскоре было объявлено, что при себе у репортера были обнаружены запрещенные вещества.

Общественность и те, кто хорошо знал Голунова, сразу не поверили в его виновность. Усложняла ситуацию информация о том, что после задержания у Ивана были обнаружены телесные повреждения — некоторые врачи настаивали на его госпитализации.

Журналисту грозил реальный срок — от 10 до 20 лет колонии. 8 июня суд поместил Ивана под домашний арест, хотя прокуратура и настаивала на заключении в СИЗО.

В защиту мужчины выступили звезды шоу-бизнеса . К тому же, в эти дни во многих городах России и мира прошли митинги и одиночные пикеты в поддержку журналиста.

11 июня информационное агентство РИА Новости со ссылкой на МВД заявило, что с Ивана Голунова сняты все обвинения. Ведомство приняло решение закрыть дело о сбыте запрещенных веществ Иваном Голуновым после получения результатов биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. Уже сегодня мужчина будет освобожден из-под домашнего ареста.



1 2 3 ... 10 11 июня стало известно об освобождении Ивана Голунова

Теперь в госструктуре будет проведена проверка касаемо правомерности действий полицейских, задержавших журналиста. Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев намерен заняться вопросом об отстранении от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и главы управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

