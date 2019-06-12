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Опубликованы финальные результаты расследования касательно шестого сезона «Голос. Дети»

После развернувшегося скандала вокруг победы Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети» Первый канал заказал проверку результатов голосования. Финальный отчет подрядчик предоставил на днях.

Несмотря на то, что пару недель назад был проведен спецвыпуск шоу «Голос. Дети», на котором победа была присуждена всем финалистам проекта, Первый канал не остановил проверку результатов голосования шестого сезона. На днях компания Group-IB предоставила финальный отчет, в котором подробно описала все схемы, которыми пользовались мошенники для накрутки баллов в пользу Микеллы Абрамовой.

Как пишет «Интерфакс», расследование выявило больше 40 тысяч голосов ботов в пользу дочери певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. В накрутке участвовали 9,5 тысяч номеров, активнее всего звонки шли из Башкирии. 

При этом в финале, а также в суперфинале за Микеллу Абрамову начинали активно голосовать с самого начала ее выступления, поступало в среднем 250-300 звонков в секунду. У соперников юной певицы эти показатели значительно ниже.

Эксперты также обратили внимание на то, что со многих номеров звонки шли по несколько раз. Так, с одного телефона за Абрамову поступало в среднем по 8 голосов — обычно это значение не превышает 1,5. 

Да, Микелла в итоге стала лидером голосования, но, говорится в отчете, уступила Ержану Максиму по количеству уникальных номеров, звонивших в ее пользу.

«Специалисты Group-IB провели независимое техническое исследование, и его результаты не предназначены для того, чтобы делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта ''Голос.Дети''. Group-IB категорически против использования данных из отчета для оценки этической стороны вопроса или обвинений, направленных на детей или их родителей», — говорится в пресс-службе компании.

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12 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Persona Stars, Instagram

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