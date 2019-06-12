Перелетная птица: Виктория Лопырева отправилась на Ибицу, чтобы отпраздновать день рождения Кристины Романовой

В феврале Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов стали родителями малыша Марка Лео. Первые несколько месяцев после родов Виктория провела в Майами, где и появился на свет ее сын. Однако недавно посол ЧМ-2018 вышла из декрета и возобновила профессиональную и светскую деятельность.
За короткое время Лопырева побывала сначала в Москве, потом в Париже. На днях Виктория улетела с подругами на Ибицу, чтобы отметить там день рождения Кристины Романовой, девушки Владислава Доронина.
Веселая компания уже опубликовала не одно фото и видео с серии пышных застолий. Помимо самой виновницы торжества, ее возлюбленного Владислава Доронина, Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, были замечены Маша Хэнсон (в девичестве Маркова), Ирина Артемова и беременная Марина Линчук.
К слову, слухи об интересном положении ходят и вокруг самой Романовой. Как утверждают некоторые источники, сейчас модель ждет второго ребенка. Их первая с Владиславом Дорониным дочь родилась в начале 2016 года.