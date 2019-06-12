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Перелетная птица: Виктория Лопырева отправилась на Ибицу, чтобы отпраздновать день рождения Кристины Романовой

Виктории Лопыревой понадобилось несколько месяцев, чтобы восстановиться после родов и привыкнуть к статусу молодой мамы. Теперь, когда сын знаменитости подрос, она снова путешествует по миру.

В феврале Виктория Лопырева и ее возлюбленный Игорь Булатов стали родителями малыша Марка Лео. Первые несколько месяцев после родов Виктория провела в Майами, где и появился на свет ее сын. Однако недавно посол ЧМ-2018 вышла из декрета и возобновила профессиональную и светскую деятельность.

За короткое время Лопырева побывала сначала в Москве, потом в Париже. На днях Виктория улетела с подругами на Ибицу, чтобы отметить там день рождения Кристины Романовой, девушки Владислава Доронина.

Веселая компания уже опубликовала не одно фото и видео с серии пышных застолий. Помимо самой виновницы торжества, ее возлюбленного Владислава Доронина, Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, были замечены Маша Хэнсон (в девичестве Маркова), Ирина Артемова и беременная Марина Линчук.

К слову, слухи об интересном положении ходят и вокруг самой Романовой. Как утверждают некоторые источники, сейчас модель ждет второго ребенка. Их первая с Владиславом Дорониным дочь родилась в начале 2016 года.

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12 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
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Виктория Лопырева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Подруги формата)) с разницей в 10 лет, а то и больше. Романова Кристина, с кем ты дружишь? С приживалкой, которая сладко поёт, чтобы джетом пользоваться и другими ништяками Доронина через тебя. А потом нож в спину...

  • Аааах) Лопырь) когда денег нет на каннский фест лететь, то пост в инсте, что с Лионелем ни на секунду не расстанется, фотки с балкона ей милее каннских) а как халява, так и лионель по боку. Пока Кристи платит ( а вернее Доронин), Вика куда хочешь сорвётся ради подруги))))

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