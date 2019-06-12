Топ-модель Марина Линчук ждет ребенка от наследника Topshop

Белорусская модель Марина Линчук перестала скрывать свою беременность. Поклонники поздравляют с радостным событием известную красавицу и ее бойфренда Брендона Грина.

Марина Линчук, как и многие модели, не привыкла обнажать личную жизнь в угоду публике. Но в 2017 году она все же рассказала российскому «Татлеру» о своем романе с Брендоном Грином, сыном владельца Topshop Филипа Грина.

Об этом романе заговорили еще в 2015-м, а познакомились модель и молодой предприниматель годом ранее, на вечеринке amfAR в Каннах.

К слову, Марина старше Брендона на 6 лет (это разница особенно бросается в глаза на их первом совместном фото), но, кажется, это им это не мешает.



Сейчас бывшая модель Victoria's Secret уже не блистает на подиумах, ее приоритеты изменились. Она посвящает немало времени работе над экологическими проблемами и отношениям. И, как оказалась, готова открыть новую страницу своей жизни. В начале июня Линчук опубликовала фото, которым объявила о своем интересном положении. «Беременная в Тель-Авиве», — лаконично подписала снимок модель, на котором запечатлена с округлившимся животом.

Совместных снимков с возлюбленным в Инстаграме Марины за последнее время не найти, но мы все же надеемся, что за минувший год в ее личной жизни ничего не поменялось. И уже через несколько месяцев 67-летний Филип Грин будет нянчить еще одного внука.