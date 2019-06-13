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Кейт Миддлтон вновь надела одно из своих самых красивых платьев

Герцогиня Кембриджская блистала в белоснежном платье с открытыми плечами на благотворительном ужине, посвященном борьбе с зависимостями.

12 июня Кейт Миддлтон посетила ежегодный гала-ужин в честь недели осведомленности о зависимостях. Будучи покровительницей благотворительной организации Action on Addiction, герцогиня также выступила с речью о ее работе. Кроме того, она лично встретилась и пообщалась с бывшими клиентами организации.

Выглядела Кэтрин просто восхитительно! В этот раз герцогиня была одета в белое платье с открытыми плечами. Миддлтон уже выходила в нем в 2016 году.

  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон посетила ежегодный гала-ужин, посвященный проблеме зависимостей
    Смотреть галерею

Кейт дополнила образ парой блестящих серебряных туфель Jimmy Choo, а также серьгами-кольцами с топазами и бриллиантами. Кстати, эти туфли на шпильках герцогиня тоже надевает не в первый раз. До этого она предстала в них на церемонии BAFTA в феврале.

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13 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Что бы она не одела, висит, как на вешалке. Изящества здесь 0, остался суповой набор один

  • Платье красивое, но на мой взгляд туфли не в тему.

  • Попы нет, sisек нет. Доска доской

  • Идеальная🥰

  • Сельский корпоратив.

  • Даже не знаю...Диана тоже не была ни красоткой, ни фигуристой, но одежда на ней всегда выглядела изумительно. А тут все таки горничная Кэт и ничего с этим не поделать(

  • Кто минусует, сами-то так оделись бы? Кэжуал платье с этим ужасом на ногах. Золушка, блин.

  • Платье ей идёт по цвету, но по фигуре не айс, подчёркивая отсутствие груди и попы. В ее случае нужно одевать платья другого фасона, которые бы скрывали излишнюю худобу. Туфли не в кассу.

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