Кейт Миддлтон вновь надела одно из своих самых красивых платьев

Герцогиня Кембриджская блистала в белоснежном платье с открытыми плечами на благотворительном ужине, посвященном борьбе с зависимостями.

12 июня Кейт Миддлтон посетила ежегодный гала-ужин в честь недели осведомленности о зависимостях. Будучи покровительницей благотворительной организации Action on Addiction, герцогиня также выступила с речью о ее работе. Кроме того, она лично встретилась и пообщалась с бывшими клиентами организации.

Выглядела Кэтрин просто восхитительно! В этот раз герцогиня была одета в белое платье с открытыми плечами. Миддлтон уже выходила в нем в 2016 году.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон посетила ежегодный гала-ужин, посвященный проблеме зависимостей

Кейт дополнила образ парой блестящих серебряных туфель Jimmy Choo, а также серьгами-кольцами с топазами и бриллиантами. Кстати, эти туфли на шпильках герцогиня тоже надевает не в первый раз. До этого она предстала в них на церемонии BAFTA в феврале.