Рита Дакота вернула обручальное кольцо экс-свекрови

На днях Рита Дакота поделилась новыми подробностями расставания с Владом Соколовским. Певица рассказала о том, как поступила с обручальным кольцом и свадебным платьем.

12 июня Рита Дакота опубликовала видеоролик, снятый во время встречи с поклонниками. Певица с удовольствием делала селфи вместе с фанатами. «Просто огромный стадионище людей пришло к нам сегодня на автограф-сессию. В сторис смотрите больше. Ребя, вы ну максимально крутые! И несмотря на то, что все тело у меня в синяках, это все равно было невероятно круто! Каждая встреча с вами — кайф», — подписала видео звезда.

В комментариях к посту подписчица спросила Риту, что она сделала с обручальным кольцом и свадебным платьем после развода с Владом Соколовским. Певица честно ответила на этот вопрос. «Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — написала знаменитость. Впрочем, она ограничилась лишь этим комментарием и не стала раскрывать детали.

1 2 3 ... 10 На днях Рита Дакота поделилась новыми подробностями расставания с Владом Соколовским

Напомним, Рита и Влад развелись в сентябре 2018 года. Причиной расставания стали многочисленные измены Соколовского. Тогда певица откровенно рассказала о проблемах, возникших в отношениях с супругом в Инстаграме.