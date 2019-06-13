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Рита Дакота вернула обручальное кольцо экс-свекрови

На днях Рита Дакота поделилась новыми подробностями расставания с Владом Соколовским. Певица рассказала о том, как поступила с обручальным кольцом и свадебным платьем.

12 июня Рита Дакота опубликовала видеоролик, снятый во время встречи с поклонниками. Певица с удовольствием делала селфи вместе с фанатами. «Просто огромный стадионище людей пришло к нам сегодня на автограф-сессию. В сторис смотрите больше. Ребя, вы ну максимально крутые! И несмотря на то, что все тело у меня в синяках, это все равно было невероятно круто! Каждая встреча с вами — кайф», — подписала видео звезда.

В комментариях к посту подписчица спросила Риту, что она сделала с обручальным кольцом и свадебным платьем после развода с Владом Соколовским. Певица честно ответила на этот вопрос. «Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — написала знаменитость. Впрочем, она ограничилась лишь этим комментарием и не стала раскрывать детали.

  • Рита Дакота, Влад Соколовский
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    На днях Рита Дакота поделилась новыми подробностями расставания с Владом Соколовским
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Напомним, Рита и Влад развелись в сентябре 2018 года. Причиной расставания стали многочисленные измены Соколовского. Тогда певица откровенно рассказала о проблемах, возникших в отношениях с супругом в Инстаграме.

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13 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Рита Дакота, Влад Соколовский, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

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2 комментария Добавить комментарий
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  • на 1 фото у Риты видна двойная линия Жизни. Это значит, что все у нее будет хорошо. Благоприятный знак

  • и еще 1 ребенок будет кстати

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