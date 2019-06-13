СМИ: Меган Маркл приступила к работе в модном журнале

Мало кто сомневался в том, что Меган Маркл будет спокойно сидеть в декрета. Спустя месяц после рождения сына она вышла в свет, а теперь западные СМИ сообщают о том, что герцогиня Сассекская начала сотрудничать с британским Vogue.

На днях стало известно, что Меган Маркл приступила к работе в британском Vogue. По сообщениям Us Weekly, герцогиня Сассекская станет приглашенным редактором самого важного номера — сентябрьского.

По сообщениям источника, близкого к герцогине, она не только напишет несколько статей, но и примет участие в фотосессии. Кстати, снимки будут сделаны на территории Фрогмор-хауса. Пока неизвестно, составят ли компанию Меган принц Гарри и малыш Арчи.

1 2 3 ... 10 Недавно Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Работа в Vogue станет первым опытом сотрудничества Маркл с фэшн-журналом. Впрочем, до того, как Меган стала герцогиней, она вела весьма популярный блог The Tig о стиле жизни. Что касается фотосессий, то в последний раз экс-актриса появлялась на обложке журнала Vanity Fair незадолго до помолвки с принцем Гарри.