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СМИ: Меган Маркл приступила к работе в модном журнале

Мало кто сомневался в том, что Меган Маркл будет спокойно сидеть в декрета. Спустя месяц после рождения сына она вышла в свет, а теперь западные СМИ сообщают о том, что герцогиня Сассекская начала сотрудничать с британским Vogue.

На днях стало известно, что Меган Маркл приступила к работе в британском Vogue. По сообщениям Us Weekly, герцогиня Сассекская станет приглашенным редактором самого важного номера — сентябрьского. 

По сообщениям источника, близкого к герцогине, она не только напишет несколько статей, но и примет участие в фотосессии. Кстати, снимки будут сделаны на территории Фрогмор-хауса. Пока неизвестно, составят ли компанию Меган принц Гарри и малыш Арчи.

Работа в Vogue станет первым опытом сотрудничества Маркл с фэшн-журналом. Впрочем, до того, как Меган стала герцогиней, она вела весьма популярный блог The Tig о стиле жизни. Что касается фотосессий, то в последний раз экс-актриса появлялась на обложке журнала Vanity Fair незадолго до помолвки с принцем Гарри.

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13 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Круто, что старшие члены фирмы ей все разрешают.

  • Умница. Нравится ее активность. Все у нее размерено, без суеты, все чин чинарем. Муж, ребенок, работа, внешность. Как хочет, так и рожает, как хочет, так и гостей зовет. Твердая здоровая позиция уважения ко всем и к себе в первую очередь.

  • На последнем фото сильно отекшая.Ей поправляться нельзя ни на грамм сразу лицо как у мамы становится

  • Гость

    На последнем фото сильно отекшая.Ей поправляться нельзя ни на грамм сразу лицо как у мамы становится

    И что? Ну, похожа на маму. Многие из нас похожи на мать или отца. Её мама не серийный маньяк, не растлитель малолетних. Почему ММ должно смущать, что она похожа на свою мать? Почему она из-за сходства с матерью должна бояться поправиться на грамм?

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